La reina Letizia tiene el abrigo 'batín' de Mango más elegante

Este lunes 29 de enero, la reina Letizia arranca su agenda de compromisos oficiales en el Palacio Real de Aranjuez, donde preside la 31ª reunión del Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad, institución pública que pertenece al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Una vez finalizada esta reunión, doña Letizia entregará los Premios Nacionales de Discapacidad Reina Letizia 2022, convocados por el Real Patronato sobre Discapacidad, que sirven para "reconocer el trabajo por la inclusión y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad", detallan desde la Casa Real.

Para esta reunión de trabajo, la reina Letizia ha llevado un look perfecto para las temperaturas de enero en Madrid, protagonizado por un abrigo camel de estilo batín con el que crea un estilismo monocromático de lo más favorecedor.

Se trata de un abrigo que, temporada tras temporada, es un 'must', ya que es capaz de elevar cualquier look y, además, jamás pasa de moda. Al ser de color camel, la reina Letizia no ha dudado en combinarlo con unos zapatos y un bolso a juego para conseguir un look monocolor.

Bajo el abrigo ha llevado un vestido tipo 'wrap' en color azul claro, de manga larga con puños, cierre cruzado y corte midi. Además, la reina ha rematado el look con unos zapatos de color camel y tacón sensato que ya ha llevado la princesa Leonor en alguna ocasión.

La reina Letizia a su llegada a la entrega de los Premios Nacionales de Discapacidad Reina Letizia 2022, a 29 de enero de 2024, en Aranjuez (Madrid, España). Antonio Gutiérrez / Europa Press Europa Press

Asimismo, el abrigo, que es la prenda protagonista del look, se caracteriza por contar con cuello de solapa XL y cierre tipo batín con lazada. Se trata de una pieza que está triunfando durante el invierno 2024 y que podemos encontrar prácticamente igual en la colección de temporada de Mango, una de las firmas de moda favoritas de la reina Letizia.

ARANJUEZ, 29/01/2024.- La reina Letizia acompañada por la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva Fernández (i), a su llegada este lunes al Palacio Real de Aranjuez donde visita las diferentes adaptaciones de accesibilidad realizadas y donde también presidirá la 31 reunión del Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad y entrega los Premios Nacionales de Discapacidad. EFE/Javier Lizón EFE

En el catálogo de la firma catalana encontramos un diseño confeccionado en tejido de lana reciclada, con corte 'oversize', diseño medio y cuello en pico con colapa, así como manga larga, bolsillos delanteros y una lazada a modo de cierre en la parte delantera que da el toque 'batín' que tanto se lleva. Está disponible tanto en el color elegido por la reina, el camel, como en negro y verde caqui por un precio de 119,99 € (Ref.67030644-BATIN-LM9.

Abrigo batín camel de Mango Mango

