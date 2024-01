Jennifer Lopez deja a todo el mundo boquiabierto convirtiéndose en una 'ninfa' de Alta Costura

La Semana de la Alta Costura de París adelanta las tendencias más lujosas de la primavera-verano, que también podemos ver en el 'front row' de los principales desfiles, donde no faltan 'celebrities' de todo el mundo luciendo estilismos de ensueño. Algunas de las famosas que más han arrasado durante los últimos días en la capital de la moda han sido Kylie Jenner, quien apostó por un diseño de inspiración nupcial alucinante, o Jennifer Lopez, quien además ha estrenado nuevo look capilar.

Y precisamente J.Lo ha sido quien ha vuelto a protagonizar los titulares de las principales revistas de moda con el look que lució para el desfile del diseñador libanés Elie Saab, que tuvo lugar la tarde del 24 de enero.

La cantante llegó al desfile totalmente convertida en una ninfa del bosque. Su look estaba protagonizado por un vestido de color verde y largo con escote extremo en 'V' y un cinturón con el que marcaba la figura. Sin embargo, a pesar del impacto del diseño protagonista de este estilismo, lo que ha dado el toque especial ha sido la capa XXL que llevó por encima: confeccionada con flores de color verde y lila, así como con un largo hasta el suelo que funcionaba como cola del vestido.

Jennifer Lopez llega al desfile de primavera-verano 2024 de Elie Saab en la Semana de Alta Costura de París Getty Images

El look lo remató con un peinado de estilo 'coquette', que tanto ha triunfado en el desfile de Chanel de esta Semana de Alta Costura, en el que destaca una melena ondulada, peinada con raya al lado y un lazo de terciopelo a juego con el vestido.

La reacción del look de Jennifer Lopez en redes sociales

La propia Jennifer Lopez ha compartido el estilismo en su perfil de Instagram y, como era de esperar, no ha tardado en viralizarse y llenarse de 'likes' y comentarios. "Como en un cuento de hadas. Siempre me dejas sin palabras. Una maravilla indescriptible", comenta un usuario en el post. "Este look lo es todo. Alucinante", añade otro.

Los piropos a la 'diva del Bronx' han traspasado las fronteras de Instagram y también han llegado a X (Twitter), donde una fan de la cantante ha asegurado que "Jennifer está teniendo unos looks 10/10 y este particularmente se lleva el trono, impecable".

