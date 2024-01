Jennifer Lopez sorprende en su nuevo videoclip con los vestidos de novia más extremos

Jennifer Lopez se adelanta al verano, musicalmente hablando. La 'diva del Bronx' ha vuelto a sorprender a sus fans con el lanzamiento de una canción que apunta a convertirse en uno de los 'hits' de 2024, Can't Get Enough. Este tema pertenece al tan esperado álbum de la artista, This Is Me…Now, que tras casi una década, saldrá a la luz el próximo 16 de febrero de 2024.

Este miércoles 10 de enero, la artista ha presentado este nuevo tema con un impresionante videoclip, dirigido por Dave Meyers, que parece hacer guiños a su vida amorosa y en el que aparece vestida de novia con dos looks muy atrevidos.

El vestido con el 'cut out' más romántico

"Todavía estoy enamorada de ti. Sabes que no puedo tener suficiente. Me encanta eso", canta Jennifer Lopez en su último tema. El videoclip comienza con una escena en la que la cantante lleva un llamativo y original vestido de novia que cuenta con una impresionante abertura en la zona de la tripa y los muslos en zona de corazón. Se trata de un diseño que se ajusta a su silueta, tiene corte de sirena, cuello alto, manga larga y una bonita cola.

La cantante completa su look nupcial con un velo corto de tul y un semirrecogido, que deja su rostro al descubierto. Además, en esta icónica escena vemos a la cantante celebrar su "sí, quiero" bailando en una fuente y llevando un ramo de flores.

El vestido pertenece a la firma ucraniana Frolov, que ha conquistado a otros 'celebs' como Beyoncé, Sabrina Carpenter o Måneskin. La pieza fue presentada en la colección Fall 2023.

Un minivestido muy sexy

A medida que avanza el videoclip, Jennifer Lopez aparece con otro vestido que también ha llamado mucho la atención a sus fans: un diseño extracorto, con escote de palabra de honor, cuerpo ceñido y falda voluminosa, que lleva con unas medias blancas y zapatos blancos de tacón. Lo completa con su pelo recogido con velo y un collar de diamantes.

Vestido corto de novia de Jennifer Lopez Youtube

Ambos estilismos son muy originales y dan ese toque sensual que tanto caracteriza a Jennifer Lopez. Otro detalle a tener en cuenta es ese guiño a su vida amorosa que los fans de la cantante dicen que tiene el videoclip, ya que a medida que va sucediendo todo podemos ver cómo el novio se transforma en diferentes hombres y uno de los invitados comenta "la tercera es la vencida", lo que podría hacer referencia a los cuatro matrimonios de la cantante.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.