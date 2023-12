Jennifer Lopez se atreve con el escote 'underboob' y un top-escultura metalizado

Los 'power-suits', las hombreras, el cuero... Durante todo el año (y para el 2024 también), las tendencias quieren exteriorizar el poder de la mujer a través de la moda, llegando incluso a hacer a las armaduras una pieza indispensable en el armario y así nos lo ha adelantado Jennifer Lopez.

La cantante de El Bronx se ha convertido en un referente de etilo y así lo reconocieron unos premios que sacaron a la artista de su casa para posar en la alfombra roja junto a su marido, el actor Ben Affleck. Para recoger el galardón, necesitaba un look que estuviera a la altura, y lo cierto es que J.Lo no defraudó con un estilismo que nos fue bastante familiar.

Durante los últimos meses, una microtendencia ha comenzado a asomar la cabeza, las esculturas metalizadas del cuerpo femenino, una estética que lleva enamorando a las famosas desde hace años y que ahora también ha llevado Jennifer Lopez.

Si este look no podía ser más sexy, la cantante ha convertido este top-escultura en una microprenda con 'underboob', donde asomaba parte de la zona baja de su pecho, combinada con una falda de talle alto negra, dejando todo el protagonismo a la escultura.

Jennifer Lopez en la alfombra roja Getty Images

La pieza es de Grace Ling, una firma donde las esculturas de plata toman un papel protagonista en los diseños y que ya ha vestido a 'celebrities' como Julia Fox o Anna Taylor-Joy, entre otras. El vestido que ha llevado J.Lo pertenece a la colección primavera-verano 2024 que se presentó sobre la pasarela hace unos meses y todavía no está disponible en la página web de la marca.

Los tops-escultura favoritos de las famosas

Jennifer Lopez no ha sido la única en sorprendernos con este tipo de looks. Hace casi 4 años, Cristina Pedroche daba la bienvenida al 2020 con un vestido-escultura dorado creado por Jacinto de Manuel a partir de su propio cuerpo, un diseño que no resultó indiferente, como siempre.

A la española se le unen 2 de las actrices más alabadas por su estilo: Gwyneth Paltrow y Zendaya. Ambas posaron con el mismo top fucsia de Tom Ford que causó sensación a principios de esta nueva década y que no ha dejado de ser relevante.

Zendaya en los Critics' Choice Awards 2020 Getty Images

Uno de los precursores en la confección de este tipo de prendas fue el diseñador Thierry Mugler que, desde 1995, concibe a la mujer fuerte y guerrera sacada de una fantasía medieval. Sin embargo, estos looks nunca hubieran sido posibles sin los diseños de Claude y François-Xavier Lalannee, el primer diseñador que presentó al mundo el concepto de la escultura en la moda en su colección de alta costura para Yves Saint Laurent en 1969.

