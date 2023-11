Jennifer Lopez, de color 'nude', con encajes y transparencias: los detalles de uno de sus looks más atrevidos

Getty Images for LACMA

Los Ángeles se vistió con la moda italiana más elegante por culpa de la gala LACMA Art+Film, una de las fiestas exclusivas ofrecidas por el Museo del Arte de la ciudad en la que Gucci fue el anfitrión. Con un 'photocall' que cambió la tradicional alfombra roja por una hilera infinita de columnas más propias de un palacio de un cuento de hadas, nuestras famosas favoritas fueron princesas por un día luciendo vestidos que nos anunciaban la nueva tendencia para esta temporada: la lencería.

Las pasarelas llevan un tiempo intentando introducir estos looks en nuestro armario, sin embargo, no es hasta que las 'celebrities' nos deslumbran con estos estilismos que se convierten en un verdadero fenómeno. Muchas ya hemos empezado a teorizar sobre el encaje como el protagonista de los conjuntos para estas navidades y mujeres como Lux Pascal (sí, la hermana de Pedro Pascal), Lupita Nyong'o y Daisy Edgar-Jones fueron toda una inspiración.

Jennifer Lopez, como gran amante de la moda e invitada a gala, nos regaló un estilismo que mezclaba varias de las tendencias de la temporada, añadiendo ese toque sexy que ya se ha convertido en su marca personal. Este look no fue elegido al azar, ya que la cantante lo llevó orgullosa en una fiesta que no solo rendía homenaje a la artista Judy Baca y al cineasta David Fincher, sino también se presentaba Ancora Notte (Noche otra vez), la primera colección de ropa de noche del director creativo de la casa, Sabato De Sarno.

El vestido más atrevido de Jennifer Lopez

Siempre hemos oído la frase "una mirada vale más que mil palabras" y este fin de semana la de El Bronx y Ben Affleck demostraron que era verdad al aparecer cogidos de la mano y extremadamente enamorados delante del 'photocall'. Ambos crearon una atmósfera de ensueño, en la que el vestido de Jlo se transformó en el centro de atención.

Ben Affleck y Jennifer Lopez, posando en el Museo de Arte de Los Ángeles. Getty Images for LACMA

Como no podía ser de otra manera, Jennifer Lopez escogió un vestido de Gucci inspirado en esta nueva colección de Sabato De Sarno, prenda que, por cierto, no hemos encontrado en ninguna parte, por lo que cabe la posibilidad que haya sido diseñado en exclusiva para ella.

Este diseño tan original destacaba por su color 'nude' que tiraba hacia el bronce y una parte de arriba que recordaba a un sujetador, fabricado con una tela satinada. Un 'cut-out' lo conectaba con la falda de encaje transparente y una abertura lateral infinita, que descubría por completo su pierna al estilo de Angelina Jolie en los Premios Oscar del 2012.

El estilismo lo completó con unas sandalias de tacón alto y plataforma a tono, un bolso de mano estilo sobre en una tonalidad más champagne de Tyler Ellis y jorería dorada. Todo el estilismo (incluidos los accesorios) estaban en una tonalidad similar, cediendo su protagonismo a la pieza más llamativa del look: el collar.

Un collar de Alta Joyería de 161 quilates

En un mar de tonos 'beige', llama la atención un impresionante collar perteneciente a Gucci Allegoria, colección de alta joyería de la 'maison' italiana que plasma la transformación de la naturaleza y su belleza efímera a lo largo de las estaciones con diseños únicos donde no faltan las piedras preciosas en tonos ricos y atrevidos "que generan un crescendo de emoción y 'joie de vivre'", cuentan desde la firma de moda.

'Gucci Allegoria': La colección de Alta Joyería de la Casa Florentina Cortesía

La joya que adornó el escote de Jennifer Lopez pertenece a las piezas inspiradas en la primavera. Esta se presentaba con una turmalina rosa de 161 quilates de talla cojín, que se encuentra rodeada por diferentes niveles de diamantes, todo engastado en una cadena decorada con 72 turmalinas de color fantasía de 88 quilates que crean un espectacular efecto degradé cromático. El enganche nos sumerge en una fantasía cargada de feminidad con un delicado lazo repleto de pequeños diamantes.

