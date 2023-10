El impresionante conjunto de lencería con liguero de Jennifer Lopez que está incendiando las redes

Jennifer Lopez brilla en España una vez más y vuelve a deslumbrar en redes sociales, pero esta vez lo hace con un conjunto de lencería de lo más arriesgado de una conocida firma italiana.

Ha sido a través de Instagram por donde la cantante estadounidense ha compartido su última publicación, en la que luce este impactante diseño que está incendiando las redes. Con mirada sensual y sonriente, posa espectacular en todas y cada una de ellas.

En estas imágenes vemos a la diva del Bronx tumbada sobre un sofá con este conjunto de lencería de color nude y con detalle de 'body chain'. Se trata de una pieza que aporta mucha sensualidad a quien la lleva puesta. Este 'twin set' pertenece a Intimissimi, una de las firmas de cabecera de ropa interior de la artista, y está formado por un sujetador 'balconette' de copa con aro (49 €), que logra elevar y estilizar el pecho, así como por una braguita brasileña (19 €) y un liguero a juego (29 €). Todas las piezas se caracterizan por incluir motivos de encaje floral y transparencias muy sexis, especialmente en la parte inferior.

Los accesorios efecto joya son opcionales a poner y quitar, y son ajustables a libre elección. Asimismo, la actriz lo ha combinado con una bata a juego, del mismo color y tejido.

Lencería Intimissimi

"From Verona to Hollywood and made with love" ("De Verona a Hollywood, y hecho con amor") es el texto con el que Jennifer Lopez ha compartido estas imágenes que están triunfando en Instagram: "Absolutamente increíble", comenta una seguidora, o "Qué perfección", comenta otra. Actualmente la publicación acumula más de 810.000 'me gusta' y casi 10.000 comentarios.

