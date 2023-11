El atrevido conjunto sin pantalones de Rocío Osorno

No hay famosa que se precie que en los últimos meses no se haya atrevido a salir a la calle en bragas, o como se dice ahora en la moda: siguiendo la tendencia 'no pants' de pasarelas y el 'street style'. Rocío Osorno, influencer sevillana experta en recrear los estilismos de invitada más elegantes con vestidos de Zara, se ha lanzado a la piscina y ha compartido vía Instagram dos opciones sin pantalones para que todas nos atrevamos en las primeras cenas de Navidad sin ir hechas un cuadro ni caer en algo vulgar.

Acostumbradas a verla con sus vestidos vaporosos o de pedrería, la sorpresa de ver a Rocío Osorno sin pantalones en sus redes sociales ha generado un revuelo positivo. La influencer se sumaba así a esta tendencia tan polémica de salir a la calle sin pantalones, o más bien hacerlo con un short tan corto que parece ropa interior. Sin embargo, la sevillana ha sabido darle un giro al combinar la susodicha prenda con abrigos largos o jerséis brillantes y restar protagonismo a esto de ir, casi, enseñando tus bragas.

Para las más atrevidas, y también las menos frioleras, un look arriesgado que deja al descubierto las piernas en su totalidad. Un micro short ceñido en negro y de tiro alto, con jersey a la cintura brillante en acabado plateado combinado con una americana corta y tacones potenciando ese efecto 'no pants'.

Así se suma Rocío Osorno a la tendencia 'no pants' Instagram

Si eres más recatada o quieres aproximarte a la tendencia de una forma en la que te sientas cómoda, su segunda opción es un short de lentejuelas combinado con chaleco y abrigo largo hasta los pies. Una pieza que da mucho juego siempre que quieras taparte más.

Así te sumarás a la tendencia 'no pants' como Rocío Osorno

El micro short de lentejuelas de Rocío Osorno Calzedonia

La pieza en cuestión es un pantalón cortísimo confeccionado en tela elástica y forrado, adornados con lentejuelas. Presenta elástico en la cintura para mayor comodidad y desde la propia casa de lencería recomiendan combinarlos con unos pantis velados. Tal como ha hecho Rocío, para sentirte aún más cómoda y no tan expuesta. (Precio: 19,95 €. Ref. MODP1199)

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.