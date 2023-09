El look de 'cowgirl' descamisada y con transparencias de Jennifer Lopez en la New York Fashion Week

No hay tendencia que se le resista a la 'diva del Bronx'. Jennifer Lopez, a sus 54 años de edad, es uno de los iconos de estilo en España (y a nivel mundial). Es por esta razón que la cantante no falta a las citas de moda más importantes del mundo, como es la New York Fashion Week, que tiene lugar hasta el próximo 13 de septiembre.

Para el desfile de la temporada primavera-verano 2024 de Ralph Lauren, Jennifer Lopez ha querido sentarse en el 'front row' con uno de los looks más originales de la cita (y de su armario): un estilismo inspirado en la tendencia 'western', pero con un 'twist' que la convierte en una 'cowgirl' sexy y elegante.

El look 'western' con transparencias con el que Jennifer Lopez

Los flecos, las botas camperas, los tejanos, e incluso el estampado de vaca, son algunos de los detalles que forman la tendencia inspirada en el lejano Oeste y que lleva triunfando varias temporadas. Sin embargo, parece que esta estética la seguiremos viendo (y mucho) durante el próximo otoño-invierno y el resto de 2024, tal y como nos ha confirmado la mismísima Jennifer Lopez.

La cantante ha lucido para su último evento 'fashion' un look que, aunque aparentemente podría ser un vestido, es un 'dos piezas' trampantojo. Se trata de un conjunto formado por una camisa de organza totalmente transparente y satinada, con manga abullonada con puño cerrado y que además Jennifer lleva desabrochada para crear un escote de vértigo muy favorecedor que decora con un collar plateado XXL.

Esta pieza la lleva por dentro de una falda larga con volantes, también semitransparente y decorada con hilos de lúrex plateados que recrean formas florales. Al look, J.Lo añadió todos los accesorios necesarios para elevar todavía más su estilismo 'western', como es el caso de un cinturón de cuero marrón con hebilla ovalada y metalizada (a juego con el collar) con la figura de un 'cowboy' grabada en la misma, así como un sombrero beige que remata el look.

Jennifer Lopez con look de 'cowgirl' de Ralph Lauren Instagram / @jlo

Este look pertenece a Ralph Lauren y la cantante lo completó con unos zapatos de tacón de plataforma en color rosa nude aterciopelado. A modo de 'beauty look', lució su melena larga suelta y peinada con ondas, así como un maquillaje con ojos ahumados y pestañas XXL que realzan su mirada.

Este look es una demostración de la mismísima Jennifer López de que absolutamente todas las tendencias se pueden adaptar a diferentes ocasiones y estilos. Sin embargo, la cantante tiene más que controlada la estética 'western', pues no es la primera vez que se convierte en una auténtica 'cowgirl'. Fue en la Gala MET 2021 cuando ya vimos a J.Lo llevar esta moda en una 'red carpet', y lo cierto es que lo hizo con más estilo que nadie.

Jennifer Lopez y sus piernas Dimitrios Kambouris

Para la ocasión llevó un vestido de cuero con escote infinito, también de Ralph Lauren, con cinturón XL y un sombrero, con el que se convirtió en una de las reinas de la alfombra roja.

