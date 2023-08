Jennifer Lopez celebra su aniversario con Ben Affleck mostrando el collar de perlas gigante que llevó con el vestido de novia más escotado

En la celebración de un año de matrimonio junto a su marido Ben Affleck, Jennifer Lopez ha tenido el detalle de mostrarnos algunas de las fotos de su boda que no habíamos visto antes, del pasado 20 de agosto de 2022, el día que finalmente celebraron su boda.

Esta historia ha enganchado a todos desde el principio, porque ha reencontrado a un amor de la juventud que no tuvo su momento 20 años antes, cuando cancelaron su compromiso en 2002. Sin embargo, ahora, después de otros matrimonios fallidos, el amor les ha permitido comenzar una vida juntos de nuevo y todavía siguen disfrutándolo un año después de la celebración oficial, que tuvo lugar en Georgia, después de darse también el 'sí quiero' en una ceremonia en Las Vegas.

En esta publicación, Jennifer, añade una dedicatoria en forma de canción, que traducida dice, "Querido Ben, sentada aquí sola, mirando mi anillo, me siento abrumada. Me hace querer cantar. Cómo terminamos aquí sin un rebobinado. Oh, Dios mío, esta es mi vida…". Por lo que parece, que puede estar adelantándonos una dedicatoria a su marido en su nuevo disco, como la que incluyó en su disco de 2002, Dear Ben.

En esta foto, con fuegos artificiales de fondo, durante la fiesta de después de la ceremonia, la cantante nos deja ver un poco más el tercer vestido, con un escote de infarto que llega casi hasta el ombligo, tapado por un impresionante collar de perlas que comienza en el cuello y se deja caer por el pecho y los hombros. Los pendientes son un poco más discretos, pero siguen en la misma línea de las perlas y los deja ver con un recogido de moño bajo.

Jennifer Lopez y Ben Affleck en su boda @jlo

Los tres vestidos de la boda de Jennifer Lopez

En el gran evento, la cantante neoyorquina lució hasta tres vestidos de Ralph Lauren. El primero es el que nos deja ver en la fotografía de la ceremonia, con la espalda al aire, cuello alto y mangas con volantes. La cola estaba formada también por volantes en capa para crear una voluminosa cascada.

Después de la celebración privada de Las Vegas, Jennifer Lopez y Ben Affleck celebraron una segunda boda con sus seres queridos. Courtesy of John Russo

El segundo vestido estaba adornado con cristales de Swarovski en la parte de delante, un escote en forma de ojo de cerradura, con la espalda al aire y una falda de sirena hasta los pies.

Jennifer Lopez en su boda @JLOBEAUTY

El tercero, como vemos en su última publicación, tiene un escote de infarto (muy Jlo), pero es un vestido un poco más sencillo, para centrar la importancia en los accesorios, con inspiración de los años 20.

Y aunque sea un año después, estas fotos siguen siendo bien recibidas, para conocer un poco más del día más especial de esta pareja tan importante para Hollywood y como inspiración por si vas a estar en la misma situación en la que estuvo Jennifer Lopez hace ya un año.

