Cinco vestidos 'cut out' para sumarte a la moda que ha enamorado hasta a la reina Letizia

Hace un par de temporadas que se recuperaron de los 90 los vestidos cut out y empezaron a verse en los lineales de las mayorías de las tiendas de moda. Pero, en 2023 se han convertido en el must indiscutible del verano. Especiales, frescos y con la ventaja de realzar la figura, los vestidos con aberturas estratégicas han llegado para quedarse y se han vuelto a colocar como una de las tendencias de moda dominante. No es de extrañar que hasta a la reina de España Letizia Ortiz le guste lucir esta moda en más de una ocasión, como el que llevó de la firma española Serendipia para presidir en Valencia el acto conmemorativo del Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en Valencia el pasado año o en sus recientes vacaciones de verano en Mallorca.

No es de extrañar que los vestidos cut out hayan vuelto para quedarse porque son muy cómodos y tienen un toque cool difícil de imitar. Los hay con una sola abertura lateral, con ambas a cada lado, que es uno de los modelos más vistos y qué más estilizan la figura, y también existen aquellos que no poseen ni una ni dos, sino múltiples aberturas. Estos últimos son los vestidos más atrevidos de todos. Pero, sea como sea tu gusto en modo, desde 20deCompras hemos preparado un listado de algunas propuestas asequibles, bonitas, modernas y elegantes, con una o más aberturas, para que elijas el que más te guste.

Comenzamos por uno de los más clásicos, los vestidos que poseen dos aberturas, una a cada lado. Es decir, dos simétricas a ambos lados de la cintura, que crean un efecto óptico que potencia las curvas y la silueta reloj de arena. Este modelo es de Bershka es midi, de punto y cut out. Estiliza la figura, combina desde con zapatillas hasta zapatos, pasando por sandalias y cuesta menos de 23 euros.

Vestido midi 'cut out' de punto. Bershka

Pasamos ahora a otro de los modelos más solicitados: el de una sola abertura en un lateral de la cintura. Con unas botas de color negro, este modelo es ideal para la vuelta a la rutina de septiembre.

Vestido largo de manga larga, crochet y 'cut out'. Bershka

Por otro lado, si lo que buscas es un modelo más elegante, este a la venta en El Corte Inglés con un toque divertido en su color amarillo, te encantará. Se trata de un vestido cruzado con botones, de color amarillo, al estilo de traje chaqueta, de la marca Morgan y cut out. Lo mejor es que ahora posee un 50% de descuento para que te cueste 45 en vez de 90 euros.

Vestido cruzado con dos aberturas y de corte cruzado. El Corte Inglés

Si quieres más aberturas o diferentes, este con unas estratégicas en el escote, brazos y axilas te encantará. Además, su precio no supera los 30 euros.

Vestido midi, de manga larga, 'seamless' y 'cut out'. Berskha

Por último, para las personas más discretas y las que quieren exprimir el verano al máximo, este a la venta en Springfield tiene una abertura muy tímida en el centro y solo cuesta 13 euros gracias a las rebajas.

Vestido midi de tirantes y escote de corazón con diseño 'cut out'. Sprinfield

