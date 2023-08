Todos los vestidos de Zara que la Reina Letizia ha llevado durante sus vacaciones en Mallorca

Parece que la isla mediterránea no solo es famosa por sus playas de ensueño, sino también por ser la pasarela personal de moda de la familia real. Si hay alguien que sabe cómo arrasar con su estilo, esa es la reina Letizia de España. Y no, no estamos aquí para hablar de cuestiones reales, sino para destripar los detalles de todos esos fabulosos vestidos de Zara que la reina Letizia ha lucido durante sus vacaciones en Mallorca.

No es de extrañar ver a la familia real lucir los vestidos de la estrella indiscutible de Inditex, pues hace ya varios años que la marca 'low cost' más popular se ha convertido en una de las marcas de cabecera de la Casa Real. Desde paseos relajados hasta apariciones públicas, hemos visto a la Reina Letizia y sus hijas luciendo sus vestidos como parte de su misión de promocionar marcas españolas. Pero, ¿cuáles son los vestidos de Zara que ha llevado la Reina Letizia en Mallorca?

Los vestidos mini fluidos que arrasaron en 2022

La Reina Letizia y la Princesa Leonor con vestidos de Zara por Mallorca. Europa Press Entertainment

Estos vestidos mini de Zara han cautivado los corazones de la moda después de ser lucidos por Letizia y Leonor este verano en Mallorca. Poco después veíamos como se esfumaban de todas las tiendas y la web de Zara, haciendo imposible hacerse con los vestidos, sobre todo el rosa que lucía la Reina de España. Sin lugar a dudas, este atuendo ha dejado una impresión duradera en el mundo de la moda, inspirando a muchas a abrazar la sofisticación moderna con un toque de gracia real.

Este deslumbrante diseño encarna la elegancia y la frescura en una sola prenda, sorprendiendo a todos por romper con la clase de estilismos a los que nos tiene acostumbradas Letizia, por su gran elegancia y estilo, los cortes midi. Pero, esta noche del pasado verano, mientras salía a cenar con su familia a un restaurante, Letizia deslumbró con un vestido de corte mini, tan fresco y relajado como sofisticado, adelantándose a la tendencia 'barbiecore'.

Un vestido 'low-cost' juvenil y veraniego

Vestido de Zara llevado por Letizia en Mallorca. Zara

Este vestido de estampado veraniego y juvenil, es ideal tanto para disfrutar de una noche de verano, como para lucirlo en un paseo por el paseo marítimo de día. El tono rosa suave ilumina la cara y evoca un aura de feminidad encantadora, convirtiéndose en un ícono de estilo, resonando con el espíritu de la realeza y la tendencia actual. La reina Letizia lo combinó con el calzado por excelencia del verano, unas cómodas alpargatas rosas, perfectamente a juego con el vestido, tanto por el color como por la sensación 'effortless' y desenfada que evocan ambas prendas.

Además, aparte de ese color en tendencia que grita verano, este vestido de Zara es increíblemente favorecedor porque su corte se ajusta a la cintura con un cordón que realza la figura. Pero, el detonante que hizo agotar este vestido en cuestión de días, fue precisamente su precio. Una prenda que no solo era cómoda y estilosa, sino que estaba al alcance de todos los mortales, en la que es la tienda de ropa 'low-cost' más popular del momento: Zara. Su precio se situaba tan solo en 29,95 euros.

