'Superestar', Aitana, el remake de 'Mi querida señorita': Netflix anuncia sus estrenos para 2024

"Dime, ¿qué te apetece ver hoy?". Con esta pregunta y la seguridad de que, busques lo que busques, lo encontrarás en su plataforma, Netflix arranca su temporada 2024. El gigante de la 'N' roja ha anunciado los próximos estrenos del año en un evento presentado por la guionista Isabel Vázquez, quien ha estado acompañada de algunos de los directores, creadores y actores encargados de entretenernos este nuevo año.

Antes de que te coja el ansia por buscar los títulos de tus películas y series favoritas en esta lista, te lo confirmamos: sí, esta nueva vuelta al sol nos trae la tercera temporada de Los Bridgerton y la segunda de El juego del calamar, pero esto es solo el aperitivo.

A continuación, te contamos todo lo que sabemos sobre los próximos estrenos (con alguna que otra gran sorpresa que implica a los Javis y a la baronesa Thyssen) de la plataforma.

Series

Primera imagen de 'Respira' Netflix

Febrero empieza por todo lo alto con el estreno de la segunda temporada de Machos Alfa (9 de febrero), a la que seguirán otros títulos tanto internacionales como nacionales como The Gentlmen, protagonizada por Theo James (The White Lotus); la segunda temporada de Arcane; Mano de Hierro o El problema de los tres cuerpos.

Entre las grandes apuestas de producciones españolas, la plataforma nos invita a viciarnos a series policíacas, a historias de esas de médicos que tanto nos gustan y también a series de suspense con El caso Asunta; Respira, de la que ya nos adelantaron una primera imagen con Manu Ríos, Blanca Suárez, Aitana Sánchez-Gijón y Najwa Nimri; y La última noche en tremor, con Javier Rey y Ana Polvorosa como protagonistas (si los buscais los encontraréis en el vídeo de los estrenos de la plataforma).

Imagen de la temporada 3 de 'Los Bridgerton' Netflix

A ellas se unen la vuelta de títulos tan esperados como la última entrega de Élite, las segundas temporadas de El juego del calamar y Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez y la tercera historia de amor de Los Bridgerton, que vendrá dividida en dos partes (16 de mayo y 13 de junio).

Finalmente, las producciones dispuestas a ser nuestras nuevas obsesiones vienen bajo los títulos Ni una más, una historia de denuncia por violación con Clara Galle y Nicole Wallace; el thriller 1992; Asalto al banco central, serie de Daniel Calparsoro protagonizada por Miguel Herrán y María Pedraza; Senna, sobre el piloto Ayrton Senna da Silva; El eternauta, la lucha contra una invasión extraterrestre liderada por Ricardo Darín; Clanes, con Clara Lago como una abogada; o la adaptación de la novela de Gabriel García Márquez Cien años de soledad.

Películas

Millie Bobby Brown en 'Damsel' Netflix

Hace tiempo (o no tanto), Netflix ya adelantó algunas imágenes de los estrenos cinematográficos de la plataforma, siendo algunos de los más esperados el final del drama juvenil de Clara Galle y Julio Peña A través de tu mirada (23 de febrero), la nueva película de Millie Bobby Brown Damsel (8 de marzo) sobre una damisela que no está en apuros, la comedia romántica protagonizada por Aitana Pared con pared o la segunda parte de Rebel Moon, que llevará por nombre Rebel Moon (parte 2): la guerrera que deja marcas.

A ellos se unen otras producciones con títulos como Atlas, película sobre robots protagonizada por Jennifer López y Simu Liu; El campeón, con Dani Rovira y Pablo Chiapella; Superdetective en Hollywood: Axel F, continuación de las películas de Eddie Murphy; Back in Action, la vuelta a la acción (nunca mejor dicho) de Cameron Díaz junto a Jamie Foxx y la segunda parte de El Hoyo con Milena Smit.

Imagen de 'A través de tu mirada' Netflix

Más títulos

Para los que no buscan huir de la realidad, la plataforma ha anunciado proyectos como Pícaro: el pequeño Nicolás (15 de febrero), El Slam de Netflix, LaLiga 24, UniverXO Dabiz o la tan esperada tercera temporada de Soy Georgina. Además, también ha adelantado otros títulos como Manual para señoritas, Animal salvaje, El jardinero o la segunda temporada de La chica de nieve.

Nuevos proyectos

Prometíamos sorpresas y aquí van tres de ellas, dos protagonizadas por los Javis. Todavía saboreando el éxito de La Mesías, Javier Calvo y Javier Ambrossi ya tienen la mirada puesta en sus dos próximos proyectos: la serie Superestar y el remake de la película ganadora del Oscar Mi querida señorita. La tercera sorpresa nos la ha dado, nada más y nada menos, que la Baronesa Thyssen con el anuncio de una nueva serie documental sobre su vida.

'SUPERESTAR'

Primera imagen de 'Superestar' Netflix

Los Javis no han querido perderse la oportunidad de mostrar la primera imagen de la serie dirigida por Nacho Vigalondo sobre los comienzos artísticos de la cantante Yurena, anteriormente conocida como Tamara y, más tarde, como Ámbar. "Es una antiheroina que representa el triunfo de los outcast", ha afirmado Ambrossi. "Fue un momento salvaje de la televisión y de España", añade Calvo. "Fue el principio de lo que vino después".

Una serie "muy loca", llena de fantasía, rozando lo surrealista y con toques de ciencia ficción, hecha con el objetivo de mostrar la televisión como ese "arma de doble filo" a través de un personaje "super contradictorio" en una "época de cambio en España", en la que "no había reglas, se podía hacer de todo".

La protagoniza Ingrid García-Jonsson como la por entonces Tamara, acompañada de Natalia de Molina, Secun de la Rosa, Pepón Nieto, Carlos Areces, Julián Villagrán y Rocío Ibáñez.

Remake de 'MI QUERIDA SEÑORITA'

"Llevábamos tiempo queriendo revisitar algún clásico", ha respondido Clavo a la pregunta sobre cuándo surgió la idea de hacer un remake de este título de los años 70 sobre una mujer que se da cuenta que no es igual al resto. "Había una declaración de intenciones... Esta fue la primera película que hablaba de esto".

Ambrossi, por otro lado, prefiere hablar de una adaptación más que de un remake. "Los tiempos han cambiado y creemos que es un buen momento para revisitar esta historia, una historia de identidad de género y de amor maravillosa y mainstream". Con ella quieren dar respuesta a algunas incógnitas de la película original. ¿Cómo es ser una persona intersexual? "Es una letra del colectivo que no suele tocarse". Y qué mejor manera de hacerlo que con "una de las grandes historias de amor del cine español".

Serie documental sobre LA BARONESA THYSSEN

¡Carmen Cervera llega a Netflix! Y lo hace de la mano de Komodo Studio, creadores de Soy Georgina. La baronesa Thyssen ha querido presentar su proyecto en el evento, en el que ha afirmado que consideraba que "era el momento de contar mi vida, desde el principio".

A pesar de que no ha querido desvelar muchos detalles ("No se puede contar, ¡sino no sería sorpresa!"), sí que ha afirmado que está "muy contenta e ilusionada de que Netflix haya pensado en mí". Todavía habrá que esperar para conocer a Tita Cervera más de cerca.

Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.