Adele explica en un concierto su meme viral viendo un partido de la NBA

Casi cualquiera que haya navegado por redes como X —antes conocido como Twitter— habrá visto en algún momento dado una imagen de Adele, sentada en un lateral a pie de campo en una pista de baloncesto de la NBA, con un mohín de disgusto en su rostro. Incluso la propia artista lo ha visto, por lo que finalmente ha decidido explicarlo.

Prácticamente todo, sacado de contexto, puede ser un meme, de ahí que la cantante británica de 35 años, en uno de sus últimos conciertos en su residencia en Las Vegas este pasado fin de semana haya sorprendido al afirmar que, sinceramente, sí que estaba molesta y que se sentía algo afligida.

"Sé que esto suena un poco loco, pero la verdad es que no me gusta ser famosa, ¿vale?", ha comenzado diciendo la autora de éxitos como Rolling in the deep o Set fire to the rain. "Así que, bueno, es obvio, sé que estoy sentado en la cancha en un partido de baloncesto, da lo mismo", ha continuado.

"La cosa es que Rich [Paul, su pareja y mánager de estrellas del baloncesto] estaba trabajando en la pista, ya sabéis, hablando con otros jugadores y personal. Y yo estaba bien. No me importaba", ha añadido, antes de comentar: "Pero, para ser sincera, yo estaba allí sola, buscando a Michael Jordan".

"Y entonces, los cámaras se me acercaron y me preguntaron hasta dos veces. Me decían: '¿Te importa si te grabamos? ¿Podemos ponerte en la pantalla [grande del estadio]?'. Y yo dije: 'Por favor, no lo hagáis. Acabo de cancelar [su anterior residencia en] Las Vegas. La verdad es que no quiero estar [frente a la cámara]'. Pero ellos volvieron y me grabaron", ha añadido con cierto pesar.

Todo ello le ha servido a la cantante, además, para hablar también de la polémica en torno a cómo dicha imagen comenzó una polémica en torno a sus labios, con multitud de seguidores opinando y especulando acerca de si se había operado o se había puesto inyecciones en ellos justo después de su conocida pérdida de peso.

"Yo tengo los labios naturalmente grandes... No necesito relleno", ha dicho con sorna. "La razón por la que parecía una persona diferente era porque estaba de mal humor. Y todo porque pensé: 'Estos hijos de puta han regresado y me están grabando en contra de mi voluntad'", ha agregado, antes de finalizar: "Estaba muy molesta porque había pedido que no me filmaran. Pero supongo que es que lo iba pidiendo por haber ido".