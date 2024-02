Ester Expósito responde a la canción que Dani Martín le ha dedicado diciendo que ella le tiene "muy loco"

El cantante y compositor Dani Martín sorprendía a propios y extraños con el lanzamiento de una canción sin previo aviso. No sería demasiado raro si no fuera porque esa canción está dedicada íntegramente a la actriz Ester Expósito.

"Espérate y pellízcame, que he visto a Ester Expósito / Que no la conozco en persona y me tiene muy loco / La miro a ver si me mira y pasa de todo [...] Por qué no me miras si la escribí por nosotros", dice la canción.

"Ester Expósito, suena la Foto del Canto y te has puesto a bailar. Mi nueva canción ya fuera en todos lados", decía además el cantante en redes sociales junto a la canción, cuyo videoclip es simplemente una foto de Ester Expósito sacada del Instagram de la actriz.

Ante la expectación por la canción, muchas especulaciones y ríos de tinta por el regreso a la música de Dani Martín, que anunció hace unos meses que se retiraba de los escenarios y de la música de forma momentánea, ahora la propia actriz ha contestado.

En un stories de su Instagram, Expósito compartió la canción y a continuación se dirigía directamente a Dani Martín. "Tus canciones me marcaron y acompañaron en tantos momentos desde hace tiempo que me hace mucha ilusión que vuelvas a sacar música y formar parte de ella", decía la intérprete.

"Feliz día y feliz lanzamiento, te admiro", escribía también la actriz, para acabar con un emoji de corazón. Y es que la actriz ya sabía con anterioridad que la canción iba a salir y que iba dedicada a ella.

La canción cita también a otros famosos, pues describe una supuesta fiesta en la que coinciden varias celebrities. "Las chicas del Palmar vienen también / Van con Hugo Silva y no sé quién / Un actor que sale en Élite", dice la canción, además de "Está mirando Leyva" o "ha entrado Aron Piper se han dado un abrazo de amor".