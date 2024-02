Carlos Sánchez: "Arrastramos algunos vicios como el amiguismo y por eso ha habido tantos casos de corrupción"

Cabilderos, conspiradores, intrigantes, susurradores del poder, o en su variante más moderna, lobbistas. La historia reciente de España se puede contar a través de los grupos de presión que han rodeado al poder y han condicionado las decisiones políticas de los Gobiernos desde finales del siglo XIX. Y así lo hace Carlos Sánchez (Madrid, 1956) en Capitalismo de amiguetes (Harper Collins, 2024), su tercer libro, que cierra una trilogía sobre la aristocracia económica de España. Este veterano periodista económico —acumula cuatro décadas de servicio, los últimos años como director adjunto de El Confidencial— repasa con 20minutos la historia del poder en la sombra en una conversación que se produjo antes de que estallara el caso Koldo.

Después de acercarnos económicamente a Europa durante el desarrollismo franquista y los primeros años de democracia, es llamativo como ahora nos estamos volviendo a alejar. Se ve en indicadores como el PIB per cápita... En 1959, durante el franquismo, España estaba tan atrasada que realmente no era difícil acercarse a la Unión Europea. Con la liberalización el país empieza a converger. Desde mediados de los 50 hasta mediados de los años 80, España tiene 30 años que son una auténtica edad dorada. A partir de los 80, empieza a haber problemas de convergencia por un problema básicamente de productividad. Tenemos un modelo de desarrollo basado en sectores de bajo valor añadido. Eso explica que, cada vez que hay una crisis, España tenga más dificultades que otros países para salir. El país está muy volcado en el turismo, en el inmobiliario, la construcción... mientras el mundo va por otro lado. Y eso explica que nuestra convergencia se esté alejando cada vez más.

¿Qué ha cambiado?En la España del siglo XXI, con 17 comunidades autónomas, el poder ya no está en los ministerios ni está en el Congreso de Diputados. Las redes clientelares se están creando en las comunidades autónomas y muchas veces en los grandes ayuntamientos. Yo creo que eso es lo que ha cambiado. Hoy en día, si analizamos lo que ha pasado en los últimos 20, 25 años hay mucha más corrupción en las comunidades autónomas que en la Administración General del Estado. Es muy difícil encontrar a un alto funcionario de nuevos ministerios que sea corrupto. No digo que no los haya, siempre los hay en todos los sitios. Pero la corrupción está en la Comunidad Valenciana, está en Madrid, está en Cataluña o está en Andalucía. Eso es lo que ha cambiado respecto al pasado. Es una red clientelar más fragmentada. Antes era más una relación directa con el rey o con el presidente del gobierno de turno

España cogió el tren de la revolución industrial con retraso y se quedó atrás respecto a sus vecinos europeos ¿cuánta culpa tuvieron los grupos de presión? El atraso histórico de España tiene diferentes aspectos. Uno es puramente geográfico. El país está en una esquina de Europa y tiene una orografía muy dura. Tenemos dos, tres cordilleras, no tenemos ríos navegables y tenemos mucha dificultad de pasar nuestras mercancías hacia Europa. Luego tenemos otro déficit que explica el atraso histórico, que tiene que ver con la Iglesia. En España, la Iglesia ha sido colaboradora del poder político y, en contra de otras iglesias de Europa que estudiaban los textos religiosos, enseñaba una sola Biblia. No existía ese debate sobre la religión. Mientras que en Alemania, Francia, los países del norte de Europa, la Iglesia es el foco que irradia la escolarización de muchos alumnos para leer los textos bíblicos, en España la Iglesia no enseña a leer y escribir. De hecho, llegamos a la paradoja de que al final del siglo XIX España tiene casi entre un 70 y un 80% de analfabetos, mientras que en Europa la tasa está alrededor del 30%. Y luego está el propio papel institucional, la corrupción y el amiguismo en la política española. Es decir, son un montón de causas que explican nuestro retraso histórico, que se fue superando en algunos momentos.

Una de las formas más populares de presión en el siglo XXI son las puertas giratorias ¿Qué le parece que el Gobierno tenga congelada la ley que prohíbe a altos cargos hacer 'lobby'?Pues mal y, además me parece muy cínico. Es lógico que si yo tengo una empresa eléctrica o un bar, quiera saber qué legislación va a hacer la comunidad autónoma o qué legislación va a hacer el Congreso de Diputados. Lo que tienen que ser es transparentes. Si no regulas los lobbies , se crea una zona gris, una zona opaca. No sabemos muy bien con quién se ha entrevistado un determinado diputado o un concejal o un consejero de una comunidad autónoma. Por eso es necesario regularlos y que haya transparencia. En el Ministerio de Hacienda hay una oficina de conflicto de intereses que tiene que habilitar a los altos cargos cuando pasan al sector privado para ver si no hay conflicto de intereses. Y yo creo que es una oficina con muy pocos medios y con muy poca tradición. Probablemente debe ser mucho más relevante para investigar, no solamente para dar la autorización como ocurre ahora. Hacemos muchas leyes, tenemos una oficina de conflictos, pero luego esa oficina tiene pocos medios, hace pocos seguimientos.

En su libro señala que "solo cuando el Estado empezó a ser fuerte comenzó a debilitarse la capacidad de los grupos de presión". ¿Teme que estos grupos vuelvan a prosperar en el clima actual de polarización y desconfianza en las instituciones?

No, yo creo que no. Evidentemente los grupos de presión va a continuar siempre porque forman parte del conflicto social, no me imagino una sociedad que no tenga conflicto de intereses, es una parte de la democracia, los que no tienen conflicto de intereses son las dictaduras. Lo que pasa es que hoy en día tenemos muchos instrumentos que permiten al menos fiscalizarlos y llevarlos a los tribunales, cosa que era impensable hace algunos años.



En sus 40 años como periodista, ha tenido la oportunidad de estar en contacto con las élites económicas de las que habla en su libro. ¿Ha aprendido algo de ellas?

Lo que me llevo son dos cosas. Primero, que si no tienes presión de los grupos de presión, valga la redundancia, estás haciendo un mal periodismo. Es decir, lo peor que le puede pasar a un periodista es pasar desapercibido y no pisar callos, como se suele decir, respecto a los grupos de presión. El principal argumento de un periodista es el rigor. Si tú tienes una buena historia bien cerrada, bien confirmada, contrastada, no hay grupo de presión que la eche para atrás. No digo en todos los casos, pero normalmente si a un director de un periódico le llevas una exclusiva bien atada y bien cerrada, es muy difícil que la pare. A lo mejor en el pasado era más fácil, porque había muy pocos periódicos. Entonces el director puede decir, no se publica esto. Pero hoy en día, si cualquiera de nosotros sabemos que un alto cargo tiene una cuenta en Suiza y lo tenemos cerrado y sabemos que es así, si no lo publicas en el periódico, lo vas a publicar en la red social, o alguien lo va a publicar en tu nombre. Lo importante es saber aceptar que la presión existe, porque es normal. Y la segunda es que esté bien cerrado. Si es una historia bien construida, con datos ciertos, creo que es imparable.