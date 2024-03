Walls: "Quiero crear canciones de las que me sienta orgulloso y, si eso ocurre, el Wizink Center llegará solo"

Casi dos años después del lanzamiento de su álbum debut, Los niños del parque, el cantante Walls regresa con su segundo disco, que marcará un antes y un después en su carrera musical. Ginés Paredes ha lanzado Luna 18, un álbum con once nuevos temas que marca el inicio de una etapa más madura y de crecimiento personal para el artista murciano.

Para muchos es conocido por participar desde muy joven como freestyler en las batallas de gallos de la FMS. El propio Walls ha asegurado a 20minutos que es una etapa que recuerda "con mucho cariño", pero que se queda en su pasado.

Desde entonces, el cantante ha explorado nuevos estilos hasta producir su segundo álbum, mucho más rockero y alejado de lo mainstream, pero del que se siente "muy orgulloso" y espera que sus fans lo disfruten tanto como él.

Comenzó con la música muy joven, haciendo rap y participando en las batallas de gallos. ¿Cómo recuerda esa etapa de su vida?

La recuerdo muy bien, con mucho cariño. Hay gente que piensa que le tengo asco a esa etapa, pero no es así. Yo la recuerdo con muchísimo cariño, me lo pasaba muy bien. Y no fue tan dramático el por qué lo dejé. La gente piensa que lo dejé porque estaba sufriendo, porque me daba ansiedad salir a rapear, pero simplemente dejó de gustarme y lo dejé de hacer, y ahora lo recuerdo con mucho cariño.

¿Cree que en su música actual sigue quedando algo del antiguo Walls?

Claro, siempre. Al final, el haber hecho freestyle me ayuda a escribir y me ayuda también en el escenario. El haber estado rapeando delante de tanta gente me ayuda a día de hoy, o el hecho de estar en el Wizink Center improvisando.

¿Le gustaría volver a los escenarios improvisando o cree que ha cerrado del todo esa etapa de su vida?

Lo he cerrado para siempre. Improviso a veces cuando estoy de fiesta y con mis amigos, pero la verdad es que no tengo pensado volver.

"Me di cuenta de dónde estaba y quise hacer 'Luna 18' para hablar de cómo me siento, madurar y crecer"

Desde que anunció Luna 18 ha dejado ver que este disco supone un antes y un después en su carrera como artista. ¿Qué diferencias podemos esperar en comparación con sus trabajos previos?

Lo que me gusta de mis proyectos es que siempre van muy ligados a lo que soy yo en ese momento. Desde que terminé la etapa de Los niños del parque y empecé con Luna 18 han pasado muchas cosas en mi vida, he recibido estímulos nuevos, he descubierto cosas nuevas, he crecido, me he asentado en Madrid. Soy una persona completamente distinta, creo que más madura, más mayor, y lo he plasmado en el disco. Todo se oscurece un poco, al igual que se oscurece la propia vida.

¿Dónde encuentra la inspiración a la hora de crear su música?

A mí me gusta mucho el rock anglosajón. Para este disco he cogido referencias de rock muy oscuras, que luego he trasladado a mi música para hacerlas más modernas. Aun así, no soy un oyente de artistas sino de canciones. Por ejemplo, Post Malone es un artista que me gusta mucho y me sé todos sus discos de memoria. Pero normalmente me suelo quedar con las canciones que más me gustan, si una no me gusta no la escucho.

¿De dónde surgió la idea de desarrollar este proyecto?

El segundo disco es muy complicado. Cuando haces el primero lo tienes muy claro, es tu disco de presentación y la mayoría de gente habla de sí mismo. El segundo es un poco más complicado porque te preguntas '¿y ahora qué hago?'. Pero me di cuenta de dónde estaba, de cuál era mi posición y quería hacer Luna 18 precisamente por eso, para hablar de cómo me siento, madurar y crecer.

¿Hay alguno de los temas al que le tenga especial cariño o tenga ganas de compartir con sus fans?

Llevo tanto tiempo escuchándolos que no lo sé. Quizá la canción a la que más cariño le tengo es La Sole, que está dedicada a mi madre. Así que, por el mensaje que tiene, yo creo que es esa.

¿Cuál considera que ha sido su mayor logro musical?

Si no ponemos materialistas, diría que llenar La Riviera, las cuatro fechas en la Sala La Paqui o la colaboración con los Despistaos para el remix de Física o Química. Pero lo material me da un poco igual. Si nos ponemos en plan personal diría que mi logro es vivir holgadamente de la música. Además, soy libre de poder escribir y hacer lo que quiera. Tengo un trabajo por el que no tengo nada de lo que quejarme y el poder levantarme cada día y que mis preocupaciones sean chorradas, para mí eso es mi mayor logro.

"Se necesita esfuerzo, pero también hacer que las cosas tengan sentido"

¿Tiene algún sueño u objetivo por cumplir como artista?

Hacer el Wizink Center. Mi tío me dice que el objetivo es crear. Y tiene razón. Mi objetivo es crear, hacer las mejores canciones con las que me sienta orgulloso y tengo la certeza de que, si eso ocurre, el Wizink Center llegará solo. No quiero hacer música pensando en llenar un sitio. Y no es solo cuestión de esfuerzo. Hay gente que se esfuerza mucho y no llega a nada. Por eso, no solo se necesita esfuerzo, sino también hacer que las cosas tengan sentido.

¿Qué significa para usted la gente que le escucha?

Yo intento ser lo más agradable posible con la gente. Soy muchísimo más de contacto cercano que por las redes sociales, donde no conecto mucho con mis fans. Pero cualquiera que me haya visto por la calle sabrá que soy una persona muy agradable, muy simpática. Hay veces que tengo un mal día y no me apetece saludar, pero un pequeño detalle le puede arreglar la semana a alguien. No me cuesta nada poner buena cara que, como he dicho antes, soy un privilegiado y si mis problemas son esos no me cuesta nada.

¿Qué espera lograr con este nuevo disco y cómo cree que va a impactar en su carrera musical?

Soy consciente de que no es un disco mainstream. Que luego te puede sorprender y viralizarse algo gracias a las redes sociales. Pero mi objetivo es sacar un disco para mí. Es un disco que creo que a mis fans les va a gustar y que creo que puedo defender en directo. No he escuchado algo parecido en España en lo que es el circuito mainstream, por eso me siento orgulloso. No creo que haya inventado nada, pero es algo que me apetecía hacer, defenderlo en directo y hacer muchos conciertos.

¿Tiene en mente algún nuevo proyecto después del lanzamiento de Luna 18?

No, de momento no tengo nada. Absolutamente nada. Tengo que volver al estudio cuando acabe la promoción del disco, porque no tengo nada. Tengo buenas canciones, pero de momento prefiero disfrutar de este lanzamiento.

¿Con qué otro artista le gustaría hacer una colaboración?

Leiva me gusta mucho. Me parece un tío guay. Yo soy una persona muy abierta, en este disco hay las colaboraciones que hay y podría haber habido más. Pero para que una colaboración se dé tienen que querer las dos personas.

¿Qué nos puede contar de sus próximos conciertos?

Hay cuatro fechas cerradas en Madrid los días 15 y 16 de marzo en la Sala La Paqui (Calle de Barceló, 11). La idea es sacar nuevas fechas. Me gustaría este verano actuar en los máximos sitios posibles y luego hacer una gira de salas.