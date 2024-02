Von der Leyen se lanza a repetir como presidenta de la Comisión Europea

Había ya pocas dudas pero Ursula von der Leyen las ha despejado este lunes todas: quiere seguir otros cinco años como presidenta de la Comisión Europea, y así lo ha confirmado después de no ver rivales a su alrededor en las filas del Partido Popular Europeo. Lo han confirmado eso sí los votos de su partido, la CDU alemana. De esta forma, la dirigente alemana se postula como la opción de los conservadores para liderar el Ejecutivo comunitario después de las elecciones europeas del próximo mes de junio, según ha adelantado la DPA. Si lo consigue -y es muy favorita- encadenaría 10 años al frente de la Comisión, algo que hizo por última vez el portugués José Manuel Durao Barroso entre 2004 y 2014.

De esta forma, Von der Leyen cierra cualquier duda sobre su futuro, después además de una importante pugna dentro del PPE con Manfred Weber, el líder del grupo en el Parlamento Europeo. Ahora falta ver cómo encajan las voluntades de la presidenta de la Comisión en los movimientos de su partido, sobre todo en temas como la migración o la lucha contra el cambio climático, toda vez que la alemana ha sido una de las principales defensoras del Pacto Verde Europeo. Además, hace días Von der Leyen puso sobre la mesa la idea de que la próxima Comisión, si ella está al frente, cuente con un comisario de Defensa.

Ahora Von der Leyen necesita esperar al resto de plazos. Su elección es decisión de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, que tras los resultados de las europeas negociarán el reparto de los altos cargos del bloque, incluida la presidencia de la Comisión, pero también la del Consejo Europeo y del Parlamento Europeo. Eso sí, el anuncio de este lunes es solo el primer paso; será el PPE quien confirme la candidatura en su Congreso de Bucarest, que se celebra los próximos 6 y 7 de marzo. El plazo para que se presenten 'rivales' de la alemana acaba en solo dos días, y no hay otros nombres sonando.

El PPE quedó dividido en dos en algunos temas, como se vio por ejemplo en la votación de normas como la ley de restauración de la naturaleza. La lucha contra el cambio climático es uno de los asuntos más sensibles para los conservadores, así como los posibles pactos con la derecha radical. Weber por ejemplo es partidario de un acercamiento con ERC, el grupo liderado por Giorgia Meloni; mientras, Von der Leyen, aunque guarda buena relación con la primera ministra italiana, aspira a que se reedite la mayoría proeuropea formada por populares, socialdemócratas, liberales y verdes.

Ursula von der Leyen llegó 'de rebote' a la presidencia de la Comisión y la ha hecho suya. No parece haberle pesado por ejemplo su gestión al inicio de la guerra en Gaza -con una visita a Israel muy criticada por algunos líderes y por el Parlamento Europeo- ni la fuga de varios comisarios en pocas semanas (algunos han vuelto). Ha sorteado bien todas las crisis que le han venido, empezando por el conocido como 'sofágate', cuando se quedó fuera de la foto en una visita a Ankara junto al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. En un discurso posterior la alemana reivindicó su papel y el de la mujer en la primera línea política.

Con todo, su perfil es transversal: los socialdemócratas lanzan a Nicolas Schmit y ese es un mensaje de que, salvo sorpresa, irán con Von der Leyen, que además gusta a líderes que van desde Pedro Sánchez hasta Giorgia Meloni pasando por Macron, todo ello clave para que su voluntad llegue a buen puerto. Weber, para despejar dudas, no tardó en reaccionar a la noticia. "Una Europa fuerte necesita un liderazgo fuerte. Me alegra que Ursula von der Leyen esté disponible para presentarse nuevamente como presidenta de la Comisión", valoró el también alemán, que ya en 2019 se quedó sin liderazgo del Ejecutivo comunitario precisamente en favor de su colega, puesto que él no tuvo el apoyo ni de Francia ni del Gobierno de Angela Merkel.

La Defensa y un nuevo impulso a la industria europea serán muy probablemente los dos grandes pilares de la Comisión von der Leyen (II) si los resultados de las elecciones europeas la propician. Para los críticos, el mayor problema de la alemana ha sido su personalismo, con un Ejecutivo comunitario demasiado centrado en su persona y con poco margen para muchos de los comisarios. Ahora tendrá que rearmar a su equipo pasando por las sensibilidades de los gobiernos, que son los que nominan a los comisarios -que después tienen que tener también el visto bueno del Parlamento Europeo-.