Se llegó a hablar de que había llegado su momento, de que después de haber sido ese actor de comedias románticas musicales infantiles, de comedias adolescentes o de musicales a secas, Zac Efron, que siempre había querido ser respetado como actor, había encontrado el papel perfecto en El clan de hierro (The Iron Claw en inglés). Se llegó a hablar de él incluso como posible nominado al Oscar. De ser así, seguramente se habría visto mucho más en alfombras rojas y premios a quien es uno de sus mayores apoyos: su hermano menor, Dylan Efron.

No por nada, a mediados del pasado diciembre, cuando el intérprete de la saga High School Musical, Malditos vecinos o El gran showman recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood no dudó a la hora de dar su discurso de agradecérselo a sus padres y al resto de su familia, entre los que se encontraba Dylan. "Sé que todos vosotros habéis hecho muchos sacrificios por mí en vuestras vidas y no ha debido de ser nada fácil. Pero gracias por creer en mí, porque ahora sois la razón por la que estoy aquí hoy", aseguró.

Nacido el 6 de febrero de 1992 en San Luis Obispo, en California, al igual que su hermano, Dylan es poco más de cuatro años menor que este, que nació en octubre de 1987. Ambos, sin embargo, crecieron y se criaron en Arroyo Grande, otra localidad del estado de la Costa Oeste, en la que sus padres, Starla Baskett y David Efron, trabajaban en la misma central eléctrica, ella como secretaria y él como ingeniero.

Sin embargo, tanto Zac como Dylan son los hermanos mayores de los otros dos hijos que tuvo su padre cuando, tras el divorcio de su madre, se volvió a casar. Muchos han confundido a los pequeños con unos posibles hijos del actor o de su hermano, pero lo cierto es que con Olivia y Henry, nacidos en 2019 y 2020 respectivamente, ambos tienen una especie de pique humorístico en redes sociales por saber a quién quieren más, ya que ambos suelen subir muchas imágenesy vídeos con ellos.

Dylan Efron, a diferencia de Zac, que a pesar de ser aceptado en la Universidad del Sur de California prefirió rechazar su inscripción para centrarse en sus proyectos cinematográficos, sí que se sacó una carrera, consiguiendo una licenciatura en Ciencias Económicas por la California Polytechnic State University en 2013.

A pesar de ello, finalmente también ha acabado trabajando en el cine, en ocasiones codo con codo con su hermano. Si bien es cierto que Zac es el rostro reconocible de la familia, según su página de la web especializada IMDb, Dylan ha estado involucrado en las funciones de coordinar de producción en grandes proyectos como Ready Player One, Jersey boys, El francotirador, Vivir de noche, El contable o Ha nacido una estrella.

Además, ha producido para su hermano la docuserie Zac Efron: Con los pies en la tierra, en la que el actor recorre el mundo junto a un experto en bienestar para conocer lugares y costumbres que aúnen sostenibilidad y un modo de vida saludable —incluso llegó a aparecer en algunos episodios de las dos temporadas que duró—, y el documental By Hand, que sigue la travesía de dos hermanos gemelos que hicieron una odisea desde Alaska hasta México remando.

Quizá ambas cosas sean una muestra precisamente de lo que tanto le une a su hermano: el deporte. El vínculo entre ambos lo han demostrado con creces entrenando juntos, yendo a ver partidos de la NBA —son grandes seguidores de Los Angeles Lakers—, jugando el golf o practicando algunos de los deportes de los que ha dado buena cuetan Dylan y que van desde el surf hasta el patinaje en skate, el kayak, el buceo, el senderismo en regiones extremas o la escalada.

Además, en un gran corredor, habiendo llegado a competir en varios triatlones desde 2015, como él mismo dio a conocer en una entrevista con Just Jared en 2020. "En el IronMan de Arizona, crucé la meta en menos de 10 horas y 30 minutos. Ese mismo año terminé en el 1% más altro de entre los atletas de mi franjade edad", explicó.

Por si fuera poco, es un apasionado de las motos y de su perro, Booey, al que adoptó en 2021 y al que le creó su propia cuenta de Instagram. Y es que Dylan también es muy activo en redes sociales, con cerca de 850.000 seguidores en dicha red social y casi 200.000 en Tik Tok. Eso sí, a pesar de su popularidad no se le conoce por ahora ninguna pareja ni tampoco hijos.

Y si alguna vez los tiene siempre deberá pensar en lo que ha conseguido aquel con el que "siempre estaba peleando", como reconoció en una entrevista de 2021 con BroBible sobre Zac. "Una vez que me gradué, la verdad es que Zac me tomó bajo su protección y me dejó vivir con él hasta conseguir mi primer trabajo en Los Ángeles. Realmente se convirtió en ese tipo de hermano mayor, y fue entonces cuando nos hicimos más cercanos que nunca. Nuestra relación fue algo que se desarrolló más a medida que ambos nos hicimos adultos y dejamos de pelearnos tanto", confesó.