Entrevista | Social Mario, 'influencer' de finanzas: "Si no sabemos utilizar el dinero somos una hoja que mueve el viento"

Mario Ruiz (Málaga, 1997), más conocido como 'Social Mario' por sus seguidores, es un joven español que, en 2021, abrió un perfil en redes sociales para ayudar a las personas a gestionar su dinero, según indica a 20minutos. Ahora, tres años más tarde, se ha convertido en todo un influencer de finanzas acumulando millones de seguidores en Instagram, YouTube y TikTok que siguen al pie de la letra sus consejos. Mario también es autor del libro Lo que no te enseñaron en el colegio sobre el dinero (2023) donde da pistas a los lectores para encaminar su situación económica.

¿Cómo se inició en el mundo de las finanzas?Desde muy pequeño los problemas financieros fueron parte de mi vida, eso me marcó y me hizo prometerme a mí mismo que aprendería todo sobre finanzas para que me fuera bien económicamente cuando fuera mayor. Siempre me interesé y aprendí de forma autodidacta hasta que más adelante estudié finanzas y dirección de empresas.



¿En qué momento decide trasladar su conocimiento a las redes sociales y con qué intención lo hace?Todo viene de una crisis existencial que tuve en mi vida, me dijeron que estudiara y consiguiera un trabajo en una oficina que eso me haría no tener problemas financieros y además ser feliz. En mi caso es verdad que me permitía no tener problemas financieros, pero no era feliz. Ahí fue cuando decidí cambiar de rumbo y ayudar a otras personas con sus finanzas. Los problemas económicos son un problema muy común en la sociedad, pienso que esto viene de no aprender sobre finanzas personales en el colegio. Por eso decidí divulgar contenido financiero, porque soy experto en ello, puedo ayudar a mucha gente, no es difícil de aprender y me hace feliz.

En sus redes afirma ser libre gracias a su método. ¿En qué consiste?Mi método Viral Freedom se sale de las finanzas y las inversiones. Muchas personas creen poder conseguir la libertad a través de las inversiones, de forma rápida e invirtiendo poco. Pero no es así, las inversiones pueden darte esta libertad a largo plazo. Las personas que quieren esa libertad a corto plazo tienen que generar ingresos de formas diferentes, de forma online, así es como lo conseguí yo. Por eso ahora he creado una formación donde enseño ese método y este mes hemos empezado a formar a la primera edición de alumnos.

Mucha gente no sabe cómo introducirse en el mundo de las finanzas. ¿Cuáles serían los primeros pasos?Para empezar yo recomendaría empezar fácil, por lo básico. En primer lugar, realizar un control de gastos e ingresos y revisar qué gastos se pueden eliminar o reducir. En segundo lugar, hacer un presupuesto para el mes dividido por "gastos necesarios", "gastos innecesarios" y "ahorro". Por último, crear un "fondo de emergencias" que permita vivir sin ingresos durante al menos 3 meses. Cuando los pasos anteriores estén hechos y masterizados, podremos pasar a invertir.