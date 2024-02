Rueda, tras la quinta mayoría seguida del PP en Galicia: "Mandamos un mensaje a España, aquí no queremos chantajes"

El gran triunfador de la noche electoral gallega fue el candidato del PP, Alfonso Rueda, que encabezó la quinta mayoría absoluta consecutiva de los populares en Galicia y la primera con él a la cabeza.

En un ambiente de euforia, Rueda dijo "todo el mundo nos miraba, todo el mundo estaba esperando a ver que pasaba aquí todo el mundo estaba mirando y Galicia le envió un mensaje a España sin ninguna duda".

"El mensaje es que no queremos chantajes, ni hacerlos ni estar sometidos. No queremos privilegios de ningún tipo, ni más que los demás ni menos que nadie. Queremos igualdad entre todos, queremos entendimiento, queremos responsabilidad, queremos dignidad, que otros se arrogaban y se demostró que era de todos los gallegos", sentenció Rueda.

"Y por si había alguna duda, por si alguno no lo tuviese claro: nos sentimos orgullosos de ser gallegos y de ser españoles, sin tensiones, sin disputas y sin problemas, lo decíamos y no lo entendían", prosiguió el presidente electo.

"Prometo estar a la altura, me debo a Galicia y por lo tanto aquellos que me votaron, muchas gracias, pero me quiero dirigir a quienes no nos votaron: que estén tranquilos, el PP gobernará para ellos", dijo Rueda, que agradeció las llamadas de los candidatos de BNG y PSOE para felicitarle.

"Ha ganado la Galicia abierta, la que quiere avanzar y no quiere mirara los lados, que no tiene envidia a nadie y que nos sentimos parte de algo más grande, no va a levantar ningún muro, que se siente más potente que nunca", agregó Rueda.

El presidente electo tuvo un recuerdo emocionado para su padre, "que esté donde esté, estará orgullosísimo" y para su familia: "Hemos escuchado ataques, algunos muy injustos, no solo para mí, sino para toda mi familia que ha sido mi gran apoyo".

También tuvo palabras para Mariano Rajoy: "Por entregarse en esta campaña y por el buen rollo que transmite" y para el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo: "Por supuesto, y mañana (lunes) estará aquí, gracias al primer militante de Galicia, al que marcó el camino de este éxito, al que nos hizo sentir muy orgullosos, gracias a este militante disciplinado, que sumó y parte de la victoria es suya, gracias Alberto".