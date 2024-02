Vuelve a perderte en las páginas de 'Dentro del laberinto', el libro que se escribió a la vez que la película de David Bowie

Muchos niños de los 80 y 90 soñaron con vivir una aventura como la de sus libros de fantasía, pero en sus carnes. Eso sigue siendo complicado, pero aquellos infantes, ahora adultos, sí que pueden revivir a través de las páginas la historia de Sarah y su hermano Toby, pues Dentro del laberinto, el libro que se escribió a la vez que se grababa la famosa película de 1986, vuelve a las estanterías.

Tras una edición de 2010 completamente descatalogada y múltiples peticiones de los lectores, Nocturna Ediciones lanza una nueva versión con una cubierta idéntica a uno de los carteles del filme, con enanos, goblins y otras criaturas fantásticas junto a los personajes de Sarah (Jennifer Connelly) y Jareth (David Bowie).

Dirigido por Jim Henson, este largometraje es todo un clásico, una historia de culto que cautivó y sigue cautivando a millones de espectadores, mayores y pequeños.

A. C. H. Smith escribió esta obra en 1986 a la vez que se preparaba el guion de la película. El novelista, autor de libros como Sebastian the Navigator (1985) o The Dangerous Memoir of Citizen Sade (2000), ha escrito teatro para la Royal Shakespeare Company y el National Theatre, y también otras novelizaciones como la de Cristal oscuro, filme de 1982.

Dentro del laberinto narra la historia de Sarah, una adolescente fantasiosa que, enfadada por tener que hacer de niñera de su hermano Toby, pide a los goblins de su libro favorito, Dentro del laberinto, que se lo lleven. Aunque sin pretenderlo realmente, su deseo se hace realidad y ante ella aparece Jareth, un misterioso hombre que se hace llamar rey de los goblins.

Completamente arrepentida, Sarah suplica que se lo devuelvan, pero él se niega. Sin embargo, le ofrece un trato: "Tienes 13 horas para atravesar el laberinto y encontrar a tu hermano. De lo contrario, se convertirá en uno de nosotros".

"Se trata de un juego de inteligencia entre Sarah y Jareth (...) Me encantó su magia, su misterio", describió el fallecido David Bowie, actor, cantante y protagonista de la película.

Criaturas monstruosas, otras más adorables, bailes de máscaras y, por supuesto, enrevesados laberintos son los ingredientes de esta historia con tintes de La historia interminable, Alicia en el país de las maravillas y El mago de Oz; una aventura imprescindible para los amantes de la fantasía y un clásico que a muchos les encantará revivir a través de las páginas de esta nueva edición.