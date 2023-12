Paul Tremblay: "La reacción que tuvo Stephen King ante mi libro significa un mundo para mí, me convertí en lector gracias a él"

Paul Tremblay es uno de los maestros del terror, la ciencia ficción y la fantasía oscura en la literatura. Aclamado incluso por Stephen King, lleva 15 años publicando obras de gran éxito que incluso han sido adaptadas al cine.

Ganó en 2015 un Premio Bram Stoker de Novela por su novela Una cabeza de llena de fantasmas (Nocturna); en 2017, un Premio Británico de Fantasía por Desaparición en la Roca del Diablo (Nocturna); y en 2019 se hizo con un Premio Locus a la Mejor Novela de Terror y otro Bram Stoker por La cabaña del fin del mundo (Nocturna), obra que M. Night Shyamalan llevó al cine con la película Llaman a la puerta.

Nocturna es la editorial que publica sus obras en España y una de las últimas obras que llegó de Paul Tremblay, quien también es miembro del jurado de los Premios Shirley Jackson, es El club de los portaféretros (Nocturna), libro protagonizado por un chico con escoliosis -al igual que él- que termina escribiendo sobre fenómenos extraños que vivió de joven.

Algunas de las características del protagonista de El club de los portaféretros recuerdan a usted. ¿Cuánto de real tiene este libro y cuánto de ficción?La mayoría de mis libros y relatos recurren de un modo u otro a la autobiografía refractada. Sin embargo, en El club de los portaféretros me inclino por la autobiografía ficticia. La descripción física de Art coincide con la mía y sus dolencias físicas también son las mías. Nuestras experiencias en el instituto fueron prácticamente las mismas. Pero, por mucho que pusiera de mí mismo en Art, él seguía siendo su propio personaje. Mercy Brown, la otra protagonista, también forma parte de mi personalidad. Su voz es la voz de mi editor/crítico interior.



¿Qué tiene el género de terror que tanto gusta? ¿Diría que el género en literatura es muy diferente a en series y películas?No sé por qué es popular, pero sé por qué me atrae a mí. Me atraen las verdades duras y horribles y las decisiones difíciles que tienen que tomar los personajes cuando se enfrentan a esas verdades. A pesar de lo sombrío y perturbador que puede ser el terror a veces, esas historias me parecen sinceras y esperanzadoras, haya o no un final feliz. Cuando una historia de terror revela una verdad terrible y horrible sobre nosotros o sobre el mundo, encuentro esperanza en el acto de comunicarlo y en el reconocimiento compartido entre lector y escritor. Además, los monstruos molan.

Las películas de terror tienden a ser más viscerales, mientras que el efecto de la literatura de terror es más difuso y perdura más tiempo. Al menos, los libros y los relatos breves permanecen en mí más tiempo que la mayoría de las películas.



Ha ganado varios premios con sus novelas y a la vez es miembro del jurado de los Premios Shirley Jackson. ¿Le genera presión ser jurado cuando usted también ha estado al otro lado?Cuando trabajaba con el premio, no sé si sentía presión en sí, pero desde luego sentía empatía hacia los escritores que estaban nerviosos por su nominación y por si finalmente recibirían o no el premio. Como miembro del jurado, sin embargo, me centré en la misión del premio -promover las obras de Shirley Jackson y reconocer el gran trabajo que se está produciendo actualmente- e intenté no preocuparme por el estrés de los escritores (espero que fuera un estrés divertido o emocionante).



El propio Stephen King dijo que se murió de miedo con su novela Una cabeza llena de fantasmas. ¿Cómo se siente al saber que ha asustado a uno de los escritores de terror más famosos y talentosos?La noche que vi su tuit sobre Una cabeza llena de fantasmas, el 20 de agosto de 2015 (sí, memoricé la fecha), fue uno de los momentos más emocionantes y satisfactorios de mi carrera como escritor. Me convertí en lector, por no decir escritor, gracias a Stephen King, y que él haya tenido la reacción que tuvo ante el libro significó y significa un mundo para mí.



Una cabeza llena de fantasmas estaba siendo llevada al cine. ¿Qué se sabe de esta adaptación?Bueno, los derechos de la novela llevan vendidos desde 2015. Ha estado a punto de rodarse en dos ocasiones, pero se vino abajo por distintas razones. Los mismos productores siguen trabajando en ella, pero no sé hasta qué punto está cerca, y el reloj de la venta está corriendo. ¿Saldrá a la luz la adaptación?

No puedo decir por quién ni con quién, pero mi novela Survivor Song está más avanzada en el proceso de adaptación, pero no es seguro que se vaya a rodar. Nocturna Ediciones está trabajando en la traducción de esa novela ahora mismo.

Otro de sus grandes títulos es La cabaña del fin del mundo, que fue llevada al cine por M. Night Shyamalan en Llaman a la puerta. ¿Quedó satisfecho con la adaptación?Me gusta la película, pero detesto su final, que cambia radicalmente los temas y el significado de la novela. Creo que la fotografía es preciosa y la interpretación es estupenda. Los actores captan verdaderamente la parte emocional de los personajes. Es apasionante, sobrecogedor y extraño ver un simulacro de tu novela en una gran pantalla. Sinceramente, es difícil describir las emociones y los sentimientos, sobre todo en el primer visionado.



¿Cómo surgió esta adaptación? Porque tengo entendido que Shyamalan adquirió los derechos de la novela antes de que se publicara. ¿Leyó su libro antes de que estuviera en el marcado?M. Night no formaba parte del proyecto cuando FilmNation se hizo con la novela a principios de 2019. FilmNation contrató a dos guionistas que trabajaron en borradores del guion durante unos 18 meses, e inicialmente había dos directores asignados. Cuando esa iteración de cineastas no funcionó, a finales del verano de 2019, M. Night expresó por primera vez su interés en la posible producción de la película. Un año después, resultó que quería dirigir la película. Sin embargo, primero tuvo que terminar su película Tiempo.

Primero leyó el guion y luego la novela. Me gustó mucho que los dos primeros actos de la película se ciñeran bastante a la trama y los personajes de la novela.



Recientemente, demandó a OpenAI porque ChatGPT había usado fragmentos de sus libros. ¿Cómo va el caso?De momento no puedo decir mucho, si es que puedo decir algo, sobre el caso. Así que pido disculpas por las breves respuestas a las siguientes preguntas.



¿Cree que más escritores deberían alzar la voz con este tema?Mi respuesta de una sola palabra a esta pregunta es sí.

¿Cree que es posible convivir con estos avances tecnológicos o peligra la industria literaria?Todas las industrias correrán riesgos.



Parece que cada vez dependemos más de las máquinas. ¿Ha pensado en escribir un libro de terror sobre la inteligencia artificial?Sí, lo he pensado.



