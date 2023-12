La imaginación te desborda cuando viajas por los mundos de Neal Shusterman. Sus universos están plagados de una fantasía maravillosa y, a la vez, una realidad muy cruda, pues el autor estadounidense no da puntada sin hilo, ni en sus obras en solitario ni en las que escribe con su hijo Jarrod.

Neal es un escritor superventas con más de 30 libros en su haber, como Punto de inflexión, las sagas Desconexión, Everlost o los más populares, la trilogía El arco de la guadaña (compuesto por Siega, Nimbo y Trueno, aunque en primavera llegará el spin-off Cribas), todos ellos publicados en España por Nocturna Ediciones. Ganador del Premio Nacional de Literatura Juvenil en Estados Unidos en 2015, también tiene el honor de haber sido galardonado en 2020 en España con un Premio Kelvin 505 del festival Celsius por Sed, libro que escribió con su hijo.

Jarrod vuelve a publicar de nuevo con su padre: Roxy, un libro que explora el peligro de las adicciones a través del singular punto de vista de las propias drogas, que existen en un plano distinto como si fueran dioses griegos en el Olimpo que interactúan con los humanos.

Con esta historia fantástica plagada de mensajes, padre e hijo llegaron a la península para presentar Roxy, que llegó a España de la mano de Noctura, y 20minutos pudo hablar con ellos tanto en inglés, con Neal, como en castellano, idioma con el que Jarrod se defiende verdaderamente bien gracias a su pareja, la escritora española Sofía Lapuente, con la que publicó la novela Retro.

Roxy habla, desde un punto fantástico, sobre el peligro de las drogas. ¿Es un reflejo de la situación que vive Estados Unidos?

Jarrod: Sí, absolutamente. El objetivo de escribir Roxy era asustar a todo el mundo. Es una aventura, es fantasía, con parte de romance, pero, al mismo tiempo, es terror, algo que queríamos que asustara de verdad a la gente porque es un problema enorme que tenemos en Estados Unidos cada año, perdemos unas 100.000 personas y el 70% de ellas son por drogas como la heroína, que es de la misma familia que oxicodona.

En sus novelas imaginan mundos fantásticos, pero hablan de temas reales como las drogas, el cambio climático, el racismo o el aborto. ¿Tienen miedo de que el mundo real termine siendo como en sus libros?

J: Bueno, el motivo por el que escribimos es para que no suceda. Vemos que suceden cosas y nosotros lo hiperbolizamos en nuestras historias, tratando de hacerlo entretenido. Pero, al mismo tiempo, intentamos que pueda educar.

Neal: La gente se nos acerca y nos dice cosas como 'después de leer Sed solo tardo 5 minutos en ducharme', o 'cada vez que bebo agua soy consciente de que es un privilegio'. Ese era el objetivo, que la gente reflexionara seriamente.

​J: Yo ahora me doy duchas muy cortas. De verdad que lo hago.



¿Creéis que escribir sobre estos temas desde un punto de vista fantástico hace que el lector puede aceptar o entender mejor esta situación?

N: Creo que usar la fantasía y la ciencia ficción como escenario para contar historias sobre cosas reales ayuda a la gente a verlas desde nuevas perspectivas. Y a ver el mundo real dentro del mundo imaginario.

J: A algunas personas no les gusta la fantasía y quieren que se les cuenten las cosas de otra manera, pero hay gente que es más receptiva a nuevos mundos que se abren en su imaginación y podemos colarnos ahí y explicar cosas. No es decirle a la gente lo que tiene que pensar, sino invitarles a que saquen sus propias conclusiones, y lo planteamos de una forma más furtiva, como a hurtadillas.

Neal, ¿cómo fueron sus comienzos como escritor?

N: Conforme crecía, leía y leía y me entraban ganas de escribir igual. Recuerdo que, cuando leí Charlie y la fábrica de chocolate, me dije: 'Quiero ser capaz de escribir así'. Cuando leí El señor de los anillos pensé: 'Quiero ser capaz de crear un mundo que parezca más grande que las páginas de los libros'. Y luego, cuando leí a Stephen King, dije: 'Quiero mantener a la gente despierta por la noche'.



En cuanto a sus comienzos, Jarrod, imagino que estarán relacionados con su padre.

J: Claro. Él me enseñó muchísimo. Creo que no sería escritor si no tuviera a mi padre en casa. Pero lo más importante de tener un padre escritor es ver que es posible dedicarse a ello. Él me enseñó casi todo lo que sé, al menos hasta cierto punto. Crecí preguntándole '¿cómo se hace esto?', y copiando su estilo de escritura. Así que, cuando empezamos a escribir juntos...

N: Fue fácil.

J: Fue muy fácil porque yo ya sabía cómo crear una voz como lo hacía Neal Shushterman. Lo importante fue descubrir qué era lo mío y empezar a ponerlo sobre la mesa. Y ahora estoy escribiendo otros libros y haciendo otras cosas aparte con mi propio tono.

¿Cómo es escribir juntos como padre e hijo?

N: Es divertido. La gente suele decir '¿no os peleáis, no discutís todo el tiempo?'. Cuando nos sentamos a escribir es todo muy profesional. Es una experiencia que une.

J: Siempre tenemos en mente que la relación familiar es más importante que lo que estamos escribiendo. Y esa es la clave. Cuando te das cuenta de eso, solo importa el amor, no lograr escribir un libro. Es algo muy puro.

¿Y cómo es escribir entre dos personas?

J: Hay dos maneras. Algunas personas harán 'él hace un capítulo y yo otro', y otras mezclarán un poco las voces. Nosotros a veces escribimos más separados, pero, por lo general, yo hago un capítulo, mi padre otro, y luego yo actúo de editor en su texto y él en el mío.

N: Cuando contamos historias desde la voz de diferentes personajes, si yo empiezo con él, la siguiente vez que llegamos a él, Jarrod toma el relevo. Y creo que por eso podemos trabajar tan bien juntos, porque sabemos igualar las voces que ambos estábamos creando.



Neal, también ha trabajado con otro de sus hijos, Brendan, en un libro.

N: Sí. En Challenger Deep usé las ilustraciones de Brendan y escribí la historia, pero también estamos escribiendo cosas juntos. Básicamente, le dije lo mismo que a Jarrod: 'Aquí tienes una oportunidad. ¿Quieres escribir algo conmigo?'. Y Brendan me dio esa oportunidad. E incluso mi hija Joel escribió una pieza que está en Cribas (Nocturna Ediciones), que es la nueva colección de cuentos de la trilogía El arco de la guadaña. Ella escribió la primera parte y yo la edité un poco. Y mi hija Aaron es artista, así que le ofrecí escribir una novela gráfica con ella. Pero solo si quiere, no es ninguna imposición.



'Challenger Deep', de Neal y Brendan Shusterman. HARPER COLLINS

¿Cuáles son sus referentes para crear los mundos de sus libros?N: Bueno, desde que era niño siempre he sido muy fan de las películas de Steven Spielberg.

J: En mi caso es una pregunta con trampa porque crecí leyendo libros de mi padre como Desconexión. Por la noche, a la hora de dormir, mi padre nos leía lo que estaba escribiendo a mí y a mis hermanos y nos decía: '¿Os gusta esto? Hacedme preguntas'. Y fue genial ver que, en un par de ocasiones, las cosas que habíamos dicho o pensado las incluyó. Eso me inspiró para escribir.

N: Mis primeros editores fueron ellos.



Neal, ¿cuál diría que es su obra más famosa y cuál es su obra favorita?N: Creo que la más famosa es Siega. En general, la trilogía El arco de la guadaña. Y creo que en la que más me divertí escribiendo fue probablemente Sed.

J: Fue muy divertido escribir Sed y lo hicimos bastante rápido.

N: El editor no sabía qué hacer. Siempre se me pasan los plazos, me retraso muchos meses, así que el editor lo suele tener previsto. Saben que lo voy a entregar y que va a ser bueno, pero que va a llegar tarde. Pero Sed lo tuvimos terminado seis meses antes de la fecha, y eso nunca había pasado.



Trilogía 'El arco de la guadaña'. NOCTURNA EDICIONES

Neal, aparte de libros, también ha escrito guiones, ¿hay alguna otra cosa que quiera escribir y que aún no lo haya hecho?

N: Una obra de teatro. Hace muchos años solía escribir teatro y me encantaría volver a hacerlo. No he escrito videojuegos, pero he hecho juegos de mesa y me gustaría también escribir videojuegos. Además, Jarrod y yo también hemos escrito guiones juntos, en concreto, el de Sed.



¿Cómo van estas adaptaciones de sus libros?J: Ahora mismo Sed está en desarrollo para ser una película. Escribimos el guion con Jason Fuchs, que hizo Wonder Woman. Así que ahora mismo estamos a la espera de los productores y los actores. A ver qué pasa.

N: El arco de la guadaña está en desarrollo con Universal. Iba a ser una película, ahora están cambiando de idea a una serie de televisión. Desconexión también está en desarrollo con Universal como una serie. Y Challenger Deep estaba con Disney, pero ahora no estamos seguros.