Tamara Falcó habla sobre maternidad: "No estoy con fecundación in vitro, sino con un tratamiento natural que dura dos años"

Tamara Falcó, marquesa de Griñón, ha presenciado el desfile de sus nuevas colecciones TFP para Pedro del Hierro de otoño-invierno 2024-2025, dentro de la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Allí, nerviosa por su nueva incursión en una pasarela, habló con la periodista Paloma Barrientos y la página Vanitatis.

La aristócrata, que no fue acompañada esta vez de su marido, Íñigo Onieva, dijo estar nerviosa y con hormigas en el estómago debido a la expectación creada en torno a sus diseños.

Tamara abordó en la entrevista muchos temas, en particular el de su maternidad con Onieva, con quien lleva casada desde julio pasado. Admitió que sigue visitando un centro de fertilidad. "Es un tratamiento natural que hay que seguir durante un tiempo. El promedio son dos años. No es fecundación in vitro. Es un estudio del cuerpo de la mujer, que es mucho más complicado que el del hombre. No nos hemos dado ningún plazo", matizó.

La marquesa de Griñón posa delante de la firma para la que trabaja. Borja Sánchez Trillo/EFE

También habló de la fecundación in vitro. "Cada caso es particular y yo lo hablo con mi director espiritual. Lo que pasa es que, dentro de la fecundación in vitro, al principio se hicieron muchas barbaridades. No en España, pero sí fuera. Muchos de los embriones fecundados se congelaban y se utilizaban para experimentar. Hace poco me contaron que había un movimiento para adoptar embriones fecundados que no se utilizaron. Me parece muy bonito".

En relación a los persistentes rumores de crisis con su marido, Tamara volvió a negarlos. "Claro que hemos tenido nuestras discusiones. Y es verdad que ahora casados nos duran menos, porque sabemos que tenemos que solucionarlo. Es verdad que yo soy más testaruda y me cuesta más reconocer que tengo yo la culpa. Y pienso: "Pero qué injusticia, si es él. Si regañamos o no es un tema recurrente, igual que si estoy embarazada".

Y a sus sentimientos sobre que se siente acosada por la prensa, precisó: "Somos personas públicas, con sentimientos, con familiares que quieren que su intimidad se respete y que no les gusta salir en prensa. Yo lo aguanto, pero hay veces que los comentarios hacen daño. Hay preguntas muy hirientes. A eso me refería con el acoso".

Tamara se saluda con la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez. José Oliva/EFE

Tamara Falcó, que iba vestida con cazadora tipo safari, se ha inspirado en su luna de miel en África para esta colección recién presentada. Dijo que está centrada "un poco en Memorias de África, pero también un recuerdo a mi padre cuando estaba en el campo". La marquesa se sentó muy próxima a la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, con quien se saludó afectuosa.