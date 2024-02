Alejandra Rubio, pillada hablando en plena calle: "Me da igual lo simpático que sea, yo nunca diría eso... ¿Te pones en mi posición?"

La portada de la revista Semana, en la que aparecía la imagen de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia besándose en plena calle, ha supuesto una auténtica revolución en nuestro país.

Así, el pasado miércoles, los medios de comunicación trataron de hablar tanto con Alejandra como con Carlo, pero ambos se negaron a dar ningún tipo de declaración ante la prensa. Sin embargo, la joven se quedó sorprendida cuando los reporteros le informaron del pasado del modelo.

Por ello, como suele ser habitual en estos casos, un grupo de paparazzis siguió a Alejandra Rubio que, durante la tarde, decidió bajar a la calle y, sentada en un escalón, habló por teléfono. Ante esto, los periodistas se han encargado de leer los labios de la colaboradora de Telecinco y, este jueves, han desvelado qué dijo la joven durante su conversación.

Pese a que el matinal no ha podido saber con quién hablaba la hija de Terelu Campos, sí han mostrado lo que ella dijo durante la conversación: "¿Tú te piensas que esa persona es mi amiga? Yo lo sé, que me la quieren joder... Pues ya está, ¿qué hacemos? Él ha dicho lo que tenía que decir y no le voy a dar más bola".

"En vida, yo nunca, nunca, diría eso. Va a ser otra cosa y van a seguir hablando. A mí me importa una mierda, de verdad. Yo he hablado, he hablado contigo... Me da igual lo simpático que sea, de verdad. Vale, ¿te puedes poner en mi posición alguna vez? ¿Te pones en mi posición?", agregó Alejandra Rubio.

Desde el plató del matinal de Antena 3, Miquel Valls ha especulado: "Yo creo que habla con Carlo Costanzia de lo que dijo la expareja de él ayer". Sin embargo, Gema López ha aventurado: "La conversación comienza con ella mostrando cierta preocupación... ¿y cómo termina? Pillada. Yo creo que ellos tienen que estar hablando de cómo van a salir adelante. Los dos son conscientes de que la prensa, ahora mismo, durante varios días, les va a seguir. Si ellos quieren seguir juntos y se llevan bien, lo suyo es establecer una estrategia de comunicación en la misma línea".