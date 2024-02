El Govern afirma que el Gobierno está "abierto" a indultar a quienes no se les aplique la amnistía: "Lo sabe todo el mundo"

El conseller de Derechos Sociales de la Generalitat, Carles Campuzano, ha afirmado este jueves que el Gobierno no está cerrado a indultar a quienes que no queden incluidos en la ley de amnistía cuando la apliquen los jueces. "Sabemos que si hay personas que finalmente no quedan incluidas en la amnistía, los mecanismos de indultos existen y el Gobierno español está abierto, lógicamente, a resolver por el ámbito de los indultos, si conviene, estas situaciones", ha afirmado en una entrevista en Ràdio 4 y La2, y ha añadido: "Esto lo sabe todo el mundo".

Campuzano ha sostenido que no puede haber una ley de amnistía blindada al 100%, ya que "las leyes, por definición, están sometidas siempre al control de los jueces, en su aplicación".

Por otro lado, ha criticado a Junts por no votar a favor de la ley y bloquearla en el Congreso. El conseller considera que su texto actual "resuelve el grueso de la gente de a pie que ha sido sometida a la represión", y ha acusado a Junts de irresponsabilidad y poco respeto hacia el centenar de personas que podrían beneficiarse de la ley.

También ha sostenido que si el denominado 'gen convergente' existiese en Junts, "el tema de la amnistía se habría resuelto ya hace meses", y ha añadido que este partido no es Convergència y tiene algo muy poco convergente, que es la "imprevisibilidad".

Además, ha lamentado que JxCat se deje "presionar" por la judicatura y no sea capaz de entender que "una ley blindada no existe" y ha alertado de que si la ley es débil y la acaba tumbando el Tribunal Constitucional o un tribunal europeo, habrá "consecuencias políticas desastrosas".

Para Campuzano, la amnistía es "la operación política más relevante de los últimos cinco años" y la ve como una "ventana de oportunidad" que los partidos catalanes tienen que saber aprovechar.

Preguntado por si formará parte de la lista electoral de ERC a las próximas elecciones catalanas, ha respondido que todavía es "prematuro" contestar, pero no lo ha descartado. "A disposición de ERC para lo que me pidan", ha añadido. Ha aclarado que es independiente y que no tiene previsto de momento afiliarse a Esquerra.