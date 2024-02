Almácor quedó quinto en la final del Benidorm Fest, celebrada el pasado 3 de febrero. Sin embargo, su tema, Brillos platino, fue uno de los más coreados y reproducidos. Pero, en esa última gala, el alicantino fue el mayor afectado por un error técnico que hubo y que causó una gran polémica, algo a lo que él resta importancia.

Así lo revela el cantante en Animales humanos, pódcast de Ibai Vegan en el que asegura que no le quiso "dar mucha importancia". El artista de 27 años cuenta que la semifinal no salió al 100% como la tenían preparada, pero el ensayo de la final "salió increíble" y salió "con mucha confianza" al escenario, y así se notó en su actitud en directo. Sin embargo, antes de las votaciones, Ruth Lorenzo comunicó que hubo un fallo técnico en su actuación.

"Cuando dijeron que eran los visuales, pensaba que eran los que llevaba encima de mí y me rayé, pues eso es lo principal de la ecuación. Pero luego me dijeron que eran unas pantallas y tampoco le di mucha importancia", asegura. "Al final había una imagen superépica de un fuego cayendo y falló".

Sin embargo, a quien sí molestó este fallo fue a un miembro de su equipo de representación, que en X (Twitter) se quejó y dijo que era un "boicot vergonzoso" lo que había pasado. "Josito, se le fue un poco la olla", recuerda. "Es que yo no le di importancia. Cuando llegué al hotel y estábamos tranquilos les dije 'chavales, no pasa nada'. Creo que es un error humano".

"Es tan locura el festival que algo puede salir mal. ¿Me ha tocado a mí? Bueno, no pasa nada", expresa, con entereza. "Me han tratado tan bien que sería una falta de respeto ponerme...".

Además, Ibai Vegan también le pregunta sobre las críticas por su afinación, algo que Almácor justifica en su entrevista diciendo que no se escuchó igual de bien en la semifinal que en la final: "La semifinal no la quise ni ver, mis padres me dijeron 'ha sonado un poco mal en la tele'. Pero a mí me resultaba extraño, si en el Palau (d’Esports l'Illa de Benidorm) sonaba que flipas. A mí me gustaba cómo sonaba".

"Me quedo con la sensación de la final, que era lo que nosotros llevábamos", sostiene y añade que no le rayan las críticas a su afinación, pues se queda "con la sensación del Palau".