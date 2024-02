Un problema técnico en la actuación de Almácor provoca la protesta del público y Ruth Lorenzo responde: "No abucheéis"

Cuando parecía que la gala final del Benidorm Fest 2024 se desarrollaba sin contratiempos ni polémicas, un fallo técnico ha traído la polémica de vuelta al certamen. Una de las presentadoras del certamen, la cantante Ruth Lorenzo, ha sido la encargada de comunicarlo al público y se ha llevado un sonoro abucheo por parte de los allí presentes.

"Me comunican desde dirección que ha habido un pequeño fallo, un pequeño problema técnico en la emisión durante la actuación de Almácor", ha comenzado explicando Lorenzo.

"Almácor, te pedimos disculpas, esperemos que no penalice. Todos estamos contigo, eres un rey", ha agregado la presentadora, con el rostro visiblemente contrariado por este incidente.

El cabreo del público asistente a la gala final no se ha hecho esperar, y rápidamente se ha empezado a escuchar un murmullo que ha desembocado en abucheos hacia el programa por lo ocurrido.

"¡Que lo repita, que lo repita!", han comenzado a gritar los espectadores allí presentes, que incluso interrumpieron en pleno directo a los presentadores.

"En estos momentos, lo estáis escuchando, al público pidiendo la repetición... Insistimos en que ha habido ese problema técnico en las pantallas", ha comentado, por su parte, el presentador Marc Calderó.

"Está dirección valorando, no hay penalización... Ha sido un problema de pantallas, ha sido una cosa súper pequeñita", ha insistido Ruth Lorenzo, que no ha podido evitar que volviesen a escucharse los abucheos, mientras trataba con las manos de apaciguar los ánimos y pedir a los asistentes que no siguiesen abucheando.

"Chicos, vamos a continuar con el programa. Estos días, los artistas nos comentaban que se sentían muy mal cada vez que abucheábais, porque no se sentían merecedores del voto que recibían anteriormente. Os voy a pedir, por favor, que esta noche respetéis a los artistas. Por favor, os lo ruego. Menuda noche, dios mío", ha pedido Ruth Lorenzo. "Se nota que es una gran final", ha completado Marc Calderó.