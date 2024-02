Ágatha Ruiz de la Prada, sobre Carmen Lomana tras las burlas de Paz Padilla: "No está mal tener una 'hater' particular"

En los últimos días, Paz Padilla ha estado en el foco de la polémica tras sus comentarios sobre los retoques estéticos y el físico de otras famosas, entre las que se encuentra Carmen Lomana, que no dudó en mostrar su enfado. Tras lo sucedido, Ágatha Ruiz de la Prada ha hablado de la socialite, con la que no tiene muy buena relación.

"Me he dado cuenta de que es genial, ¿quién tiene una hater particular? Nadie, solo yo", ha expresado la diseñadora de moda ante las cámaras de Europa Press.

"Estoy entretenida. Una persona que todos los días se dedica solamente a hablar mal de ti, al final acaba siendo una especie de compañía", ha bromeado la empresaria, y ha asegurado que "no está mal tener una hater particular" porque llegada a la situación en la que está, prefiere "que siga siendo así".

Ágatha Ruiz de la Prada no ha querido declarar más acerca de Carmen Lomana ni ha querido entrar en la polémica que ha surgido tras los comentarios de burla de Paz Padilla.

De lo que la diseñadora de moda sí ha hablado es de su futuro nieto, al que tiene muchas ganas de verle la "carita". Su hijo Tristán será padre en menos de un mes y la empresaria se convertirá en abuela por primera vez, algo que espera con mucha ilusión.