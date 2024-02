La relación que une a Laura Matamoros y Rosanna Zanetti, la mujer de David Bisbal

Laura Matamoros ha reaparecido en redes sociales con una cara muy conocida, Rosanna Zanetti. A través de una historia en su perfil de Instagram la hija de Kiko Matamoros ha mostrado un detalle de su vida que sus seguidores desconocían hasta el momento, su buena amistad con la mujer de David Bisbal.

Ente ellas parece haber una muy buena química y así lo han querido presentar. Las dos influencers se han puesto "al día" con una "conversación de casi nada", como así han confesado en una "comidita rápida". Mientras paseaban por mala capital en el coche de la madrileña, las dos han demostrado lo felices que se encuentran por volver a verse.

"Casi llegamos a la cena. Mejor no digamos la hora para que no sepa nadie", han bromeado las dos, dando a entender que lo que tenía que haber sido solo una comida ha acabado con una larga sobremesa. Esta es la primera vez que ambas aparecen juntas en público, pero todo apunta a que no será la última.

Las dos 'influencers' han comido juntas. _lmflores/ INSTAGRAM

Ninguna de ellas han dado detalles de cómo o cuándo se conocieron. Aunque, lo cierto es que mucho antes de que confirmaran su amistad, lo cierto es que sí que había varias cosas que unían a las dos madres. Ambas son amantes de la ropa y sus estilos son muy parecidos, tanto que cuentan con varias prendas iguales que han hecho pensar que, quizás, sean compartidas.

Estas coincidencias estilísticas comenzaron en 2017, cuando Laura lució un llamativo vestido de María Escoté en Supervivientes. Un vestido idéntico al que llevó la venezolana en un concierto de su marido. La siguiente prueba sería en 2020, cuando la actriz mostró una chaqueta tipo biker de la firma Cyrana.

Laura Matamoros y Rosanna Zanetti en 2022. INSTAGRAM

La tercera prueba ocurrió en 2022, cuando ambas coincidieron con un vestido romántico de Mimoki. De hecho, en esta ocasión hasta los diseños de cinturón eran prácticamente iguales, de no ser porque una apostó por Chanel y la otra por Dior.