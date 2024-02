Collboni someterá de nuevo a votación los Presupuestos de 2024 y pide a la oposición "responsabilidad" y "coherencia"

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado este miércoles que someterá de nuevo a votación la semana que viene los Presupuestos municipales de 2024. La decisión del socialista llega cinco meses después del primer intento, cuando tuvo que retirar la propuesta por falta de apoyos, por lo que se prorrogaron las cuentas de Ada Colau. El anuncio del alcalde, además, se produce en plena negociación con los grupos de la oposición para ampliar su gobierno, que está en minoría con 10 concejales, lo que les forzará a mostrar si están de su lado o no.

“Me comprometí a que Barcelona tuviera Presupuestos en primavera y mañana iniciaremos el procedimiento para conseguirlo”, ha dicho en un acto en el Saló de Cent del Ayuntamiento. Allí también ha explicado que este jueves la comisión de gobierno aprobará la propuesta y el martes que viene, se llevará a una comisión extraordinaria de economía.

Collboni se ha mostrado confiado con la iniciativa, que tendrá la misma base que la anterior, pero se ha negado a avanzar si en estos momentos cuenta con el apoyo de alguna formación de la oposición. “Yo no hablo por los otros grupos, cada uno tienen que pronunciarse públicamente”, ha dicho. Además, ha pedido a todos los partidos “responsabilidad” y “coherencia”, ya que "Barcelona está en marcha y no se puede paralizar”.

Coherencia y responsabilidad

El alcalde ha tendido su mano a la oposición y ha mostrado su "predisposición a escuchar sus propuestas y a hacer posible lo que los ciudadanos piden, que es acuerdo y diálogo".

Ha dicho también que sería "una lástima no poder aprobar los Presupuestos para afrontar retos" como las desigualdades, el cambio climático, inversiones que se están desarrollando en Barcelona o el acceso a la vivienda. Que las cuentas no salieran adelante, ha apuntado, "supondría dejar 715 millones de euros en el cajón sin poder gastarlos".

En caso de que los Presupuestos no se aprobaran, existe la posibilidad de que Collboni recurra a una cuestión de confianza.

Posible cuestión de confianza



Si la comisión extraordinaria de economía vota en contra de la propuesta, es posible que el socialista convoque un pleno extraordinario a principios de marzo y vincule la aprobación de los presupuestos a una cuestión de confianza.

Sería entonces cuando se abriría un plazo de 30 días para que los grupos de la oposición se pusieran de acuerdo y presentasen un candidato para sustituir a Collboni al frente de la alcaldía de Barcelona. De no ser así, los presupuestos quedarían aprobados automáticamente a principios de abril, justo en primavera.

Esta no sería la primera vez que se utiliza este mecanismo en el consistorio, ya que en 2013 lo usó Xavier Trias y en 2017 y 2018 Ada Colau.

Sin vinculaciones

Al ser preguntado por la relación entre los presupuestos del Ayuntamiento y los de la Generalitat y el Gobierno, Collboni ha dejado claro que para él no están vinculados. “No lo hemos hecho ahora, ni lo haremos en un futuro”, ha dicho tras asegurar que en Barcelona, Cataluña y España hay “lógicas diferentes”. No obstante, ha reconocido que el contexto político en el territorio influye, tanto para bien como para mal.

Asimismo, el edil tampoco ha vinculado la aprobación de los presupuestos municipales a un pacto de gobierno que le permita ampliar su ejecutivo. “Paso a paso”, ha repetido en varias ocasiones.

En las últimas semanas ha trascendido que las conversaciones entre los socialistas y Esquerra Republicana para llegar a un acuerdo están muy avanzadas. Ante estas noticias, el portavoz de los republicanos, Jordi Castellana, ha pedido "discreción".

En cuanto a los comunes, cada vez ven más imposible gobernar junto a Collboni, algo que la exalcaldesa Colau lamentó a principios de febrero al recordar que su grupo es el "único que ha hecho todo lo posible para un pacto de izquierdas sin vetos".

Los comunes esperan cambios en la propuesta

Tras el anuncio de Collboni, los grupos de la oposición han salido rápido a dar su opinión. Los comunes han explicado que esperarán hasta ver el “próximo paso”, pero han dicho que tener presupuestos y un pacto de gobierno “van de la mano”.

La portavoz del grupo, Janet Sanz, también ha explicado que entienden que debe haber “algún cambio” por parte del gobierno respecto a la propuesta, porque la que presentaron en octubre fracasó. Por eso mismo, no ha querido anticipar la posición que tomará Barcelona En Comú en la tramitación de las cuentas el próximo martes.

Según Sanz, “lo que necesita Barcelona es una propuesta de estabilidad” con pacto en el gobierno municipal y presupuestos.

TriasxBCN critica las maneras de Collboni

Desde Trias per Barcelona han sido muy críticos con el anuncio del alcalde y han avanzado que no negociarán ningún presupuesto que no esté vinculado a una propuesta de gobernabilidad “cohesionada y estable” para Barcelona.

El portavoz de la formación, Jordi Martí, ha explicado ante los medios que la comparecencia de Collboni les ha “sorprendido” y le ha acusado de no ser responsable. “Las cosas no se hacen de esta manera, unas cuentas con centenares de miles de millones de euros no se pueden negociar en 48 o 72 horas”, ha dicho. Martí ha añadido que la decisión no ha sido “consensuada ni negociada con el grupo municipal mayoritario y el que ganó las elecciones”, es decir, ellos.

A pesar de que están de acuerdo en que Barcelona necesita presupuestos para sacar adelante diferentes proyectos, los de Junts han reiterado que las cuentas tienen que estar “pactadas y ligadas” a un ejecutivo “fuerte, estable y cohesionado".

“Nosotros no podemos dar apoyo al mismo proyecto que ya fracasó en octubre”, ha dicho Martí, que también ha vaticinado que, si no hay modificaciones en la propuesta, su grupo votará en contra de la tramitación.

El PP, dispuesto a negociar

Por su parte, el Partido Popular en el Ayuntamiento ha valorado positivamente la decisión de no vincular los presupuestos con un pacto de gobierno. El líder de la formación en el consistorio, Daniel Sirera, ha defendido que “para hacer unos presupuestos dedicados al beneficio de la ciudad, Collboni se tiene que sentar con la oposición y negociar”.

El popular ha asegurado que estará dispuesto a escuchar al alcalde y ha pedido unos presupuestos “que prioricen las inversiones en los barrios, faciliten la creación de empresas y dotaciones reales para acabar con la inseguridad y la suciedad”.