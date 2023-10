Collboni da un paso atrás y aplaza la votación inicial de los Presupuestos de 2024 ante una oposición contraria a apoyarlos

El gobierno municipal de Jaume Collboni en Barcelona (PSC) ha retirado este miércoles del orden del día de la Comisión de Economía, a última hora, la votación inicial de la propuesta de Presupuestos de 2024, tras el rechazo que ha mostrado la oposición a las cuentas en las últimas semanas.

El teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, ha lamentado que "es difícil dialogar con algunas fuerzas políticas" y ha dicho que necesitan "más tiempo" para ello. También ha criticado "la condición constante de ‘gobierno o paralizar el diálogo'" que han impuesto BComú, ERC o Trias per Barcelona.

La votación de la propuesta de Presupuestos se ha retirado 'in extremis', durante el transcurso de la comisión, después de que la oposición haya tumbado con un voto en contra unánime la aprobación provisional de las Ordenanzas Fiscales.

El concejal de Trias per Barcelona Ramon Tremosa ha criticado en su turno de palabra que, tras ganar su formación las elecciones municipales, en el PSC "fueron a buscar los votos del PP para impedir que Trias gobernara" la ciudad.

Desde BComú, Jordi Martí ha afirmado que "estamos asistiendo a un fracaso indiscutible del gobierno de Collboni". Además, ha recordado que su formación hizo un "esfuerzo por presentar un presupuesto alternativo" y una "propuesta de pacto" al PSC para entrar al ejecutivo municipal. También ha advertido al alcalde de que tiene solo dos opciones: "o un acuerdo conservador con Junts o uno de izquierdas con BComú y ERC".

Por su parte, el concejal de ERC Jordi Castellana ha recordado que su partido pidió "aplazar el presupuesto para hablar del gobierno de la ciudad". Ha señalado, además, que el PSC está al mando del Ayuntamiento en minoría, con solo 10 concejales de 41, por lo que le convendría "trabajar el diálogo con el resto de grupos".

La concejala del PP Àngels Esteller ha apuntado que echan de menos en las cuentas "el cambio tan necesario que se votó en mayo", mientras que Gonzalo de Oro-Pulido, de Vox, ha afirmado sobre la falta de apoyos al PSC: "Se ve que no solo Vox está sola aquí".

Al retirar del orden del día de la comisión de Economía la votación inicial de la propuesta de Presupuestos, el gobierno de Collboni se da más tiempo para convencer a los grupos municipales sin tener que preparar unas cuentas nuevas o prorrogar las de 2023, algo que hubiera sido necesario si este miércoles no se hubieran aprobado.

La luz verde definitiva al Presupuesto está prevista para diciembre si se logra un pacto, aunque también podría llegar a principios de 2024. En cuanto a las ordenanzas fiscales, tienen que estar aprobadas el 1 de enero.

Si los Presupuestos no prosperan, Collboni tiene la opción de prorrogar los de Colau del año pasado, que contaron con el visto bueno de su grupo, el PSC, pues se aprobaron con el voto a favor de socialista y BComú y la abstención de ERC. El alcalde también cuenta con la posibilidad de asociar las cuentas a una cuestión de confianza si no salen adelante, lo que comportaría que si la oposición no lograra formar un gobierno alternativo en 30 días, tendrían luz verde automáticamente.

Collboni ha propuesto para 2024 un Presupuesto de 3.735 millones de euros, lo que supone un incremento de 140 millones respecto a los 3.595,9 de 2023 o, lo que es lo mismo, del 3,9%. Se trata del importe más alto que han contemplado las cuentas municipales hasta ahora.