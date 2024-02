Cristina Casol esperará a la resolución del caso Madaula antes de denunciar a JxCat

La diputada en el Parlament, Cristina Casol, expulsada del grupo de JxCat, esperará a la resolución del caso de Aurora Madaula "para tener más solidez en las denuncias" que puedan presentar ante el partido y el grupo parlamentario.

Del mismo modo que hizo Casol, la secretaria segunda de la Mesa del Parlament, Aurora Madaula, también ha denunciado ante la Oficina de Igualdad de la cámara catalana al grupo parlamentario de Junts por acoso, después de que en diciembre afirmase públicamente que era víctima de "violencias silenciosas" en el seno de la formación.

"Espero que Madaula tenga más suerte que yo y pueda demostrar el acoso", ha asegurado Casol este miércoles en declaraciones en La 2 y Ràdio 4, en las que ha enfatizado de que JxCat "es un partido machista" y en las que ha insistido que ha sufrido machismo dentro del grupo parlamentario.

No había "hechos probados" de discriminación

La Oficina de Igualdad del Parlament concluyó en su informe que en el caso de Casol no había "hechos probados" de "discriminación por razón de género", si bien constató dinámicas de aislamiento dentro del grupo parlamentario de JxCat contra la diputada, considerada afín a la presidenta del partido, Laura Borràs. Tras la decisión de la Oficina, la ejecutiva de JxCat decidió expulsar del grupo parlamentario a Casol por 29 votos a favor y 8 en contra, una expulsión que ya se ha hecho efectiva.

Casol, que desde entonces es diputada no adscrita, ha reiterado que no se plantea dejar su escaño en el Parlament, ya que "dejó un trabajo para entrar en política" y se sintió identificada con JxCat al ser "un partido transversal con gente de diversas ideologías" con un proyecto común: "Es el partido de mis sueños", ha dicho.

Casol se siente "decepcionada" con JxCat

No obstante, Casol ha dicho sentirse "decepcionada" con el comportamiento del partido, a la par que ha denunciado que se le ha ido expulsando progresivamente de todos los grupos en los que estaba, entre ellos, la dirección nacional y el de la comarca de Urgell (Lleida), en la que reside.

Además, Casol ha acusado al secretario general de JxCat, Jordi Turull, de haber actuado de una manera "extraña" en su caso, y a la presidenta del Parlament, Anna Erra, de no haberse interesado por ella ni preguntarle cómo está. La diputada no adscrita también ha asegurado que no ha echado de menos el apoyo público de Laura Borràs, que no se ha pronunciado explícitamente sobre su caso, como sí hizo en su día Madaula, trasladándole su apoyo.