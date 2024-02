OT 2023 está a punto de acabar y vivió este lunes su semifinal, donde tuvieron que despedirse de Bea, la última expulsada antes de la final, que tendrá lugar el lunes 19 de febrero. Y, aunque su marcha estuvo llena de lágrimas, Chenoa la intentó animar con halagos, algunos de los cuales no sentaron muy bien a los usuarios de redes.

La eliminación se decidió entre Ruslana y Bea, y finalmente fue la madrileña la que se quedó en el camino, con los consecuentes llantos de ambas concursantes. En ese momento, la presentadora la abrazó e intentó animarla.

"Bea, te voy a decir una cosa superimportante, si yo en OT 1 hubiera tenido una compañera con un vozarrón como tú, me hartaría de aprender cada cosa que haces", le dijo Chenoa. "Es única tu voz desde el día que te vi en un casting, no te estoy mintiendo. Todo lo que hagas a partir de ahora, que van a ser muchas cosas, pásatelo bien y creételo todo porque la gente empatiza contigo porque cantas como nadie, diría yo. ¿Vale amor? Se te quiere mucho, Bea, eres un sol y cantas que no es normal. No es normal lo que haces".

Lo cierto es que la mallorquina derrochó amor con cada una de sus palabras, pero el principio de su discurso llamó la atención a algunos espectadores que vieron en su comentario una referencia indirecta a Rosa López.

"Te recuerdo que Rosa López estaba en tu edición y, por tanto, tenías una compañera con vozarrón que además te ganó", le afeó un tuitero. Pocos minutos pasaron hasta que Chenoa acudió a las redes para contestar y dejar claro que estaban viendo polémica donde no la hay.

mi absoluto respeto y admiracion por mi compañera @RosaLopez

Buscais donde no hay. Bea merecia todos los piropos por esa voz tan unica.

Comparar es horroroso. — Chenoa (@Chenoa) February 12, 2024

"Mi absoluto respeto y admiración por mi compañera Rosa López. Buscáis donde no hay. Bea merecía todos los piropos por esa voz tan única. Comparar es horroroso", se quejó la presentadora de OT 2023.

Es q es tremendo el nivel de ir hacia lo oscuro. En mi vida he infravalorado a ningún compañero.

Paso. — Chenoa (@Chenoa) February 12, 2024

Tras dejar clara su intención, respondió a algunos internautas que habían "entendido perfectamente" sus palabras y les dio las gracias. "Es que es tremendo el nivel de ir hacia lo oscuro. En mi vida he infravalorado a ningún compañero. Paso", añadió en otro tuit.