Reparto de temas de la final de 'OT 2023': Rauw Alejandro, Mónica Naranjo y una grupal cantada junto a Chenoa

Ha pasado muy rápido, pero todo llega a su fin, incluso OT 2023. Parece que fue ayer cuando comenzó el talent con los 16 concursantes entrando a la Academia, pero este martes ya han vivido su último reparto de temas, el de la gran final que tendrá lugar el lunes 19 de febrero.

Los seis finalistas han elegido los temas que defenderán en el último programa, la que será la Gala 12. Pero, además, tendrán trabajo extra, pues tendrán que preparar otra canción extra muy familiar para ellos: las que interpretaron en la Gala 0.

Aun así, no todos ellos la cantarán, pues, cuando actúen los seis, se eliminará a los tres con menos votos y los tres restantes serán los que canten de nuevo.

Pero donde sí recibieron la sorpresa fue en la grupal, ya que cantarán Last Dance, tema que Chenoa versionó en OT 1 y, por ello, se unirá a ellos sobre el escenario. Además, interpretarán el himno de la edición, que aún no tiene título, junto a sus compañeros ya expulsados.

Grupal

Last Dance, de Donna Summer, junto a Chenoa.

Himno de OT 2023.

Juanjo

Without You, de Harry Nilsson.

Gala 0: Crazy Little Thing Called Love, de Queen.

Lucas

Pillowtalk, de Zayn Malik.

Gala 0: De música ligera, de Soda Stereo.

Martin

Golden Hour, de Jvke.

Gala 0: Somewhere Only We Know, de Keane.

Naiara

Sobreviviré, de Mónica Naranja.

Gala 0: Me muero, de La Quinta Estación.

Paul

Baby Hello, de Rauw Alejandro y Bizarrap.

Gala 0: Way Down We Go, de Kaleo.

Ruslana

Zombie, de The Cranberries.

Gala 0: I Love Rock ’n’ Roll, de Joan Jett & the Blackhearts.