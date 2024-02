Nicki Nicole y Peso Pluma rompen su relación después de que él fuera visto con otra mujer en Las Vegas

Tras varios meses desde que se confirmó la relación sentimental entre Peso Pluma y Nicki Nicole, la pareja se ha separado después de que el mexicano haya sido visto en Las Vegas de la mano de otra mujer.

Tras asistir a la final de la Super Bowl, el artista fue captado en un vídeo por un joven que se encontraba en un hotel de la ciudad estadounidense, en el que el mexicano aparece caminando junto a una mujer que no es Nicki Nicole.

El equipo de seguridad de Peso Pluma trató de evitar que el mexicano fuese grabado, pero las imágenes se viralizaron en cuestión de minutos. Más tarde, fue también visto cenando con la misma mujer. Mientras tanto, Nicki Nicole se encontraba dando un concierto en Costa Rica.

Tras salir a la luz el vídeo la cantante argentina borró sus imágenes junto a Peso Pluma de su perfil de Instagram. A través de sus stories se ha pronunciado acerca de lo sucedido. "El respeto es parte necesaria del amor", ha expresado la artista.

'Story' de Instagram de Nicki Nicole. NICKI NICOLE / INSTAGRAM

"Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy", ha añadido en la publicación.

Nicki Nicole ha continuado explicando a sus seguidores que, "con mucho dolor", ella también se enteró de la misma forma, al hacerse viral las imágenes del que era su pareja. "Gracias por el amor que me están haciendo llegar", ha concluido en su mensaje.