La nueva web del príncipe Harry y Meghan Markle no menciona su pasado en la familia real británica

Es casi seguro que, dentro de la familia real británica, no ha gustado nada el momento elegido por el príncipe Harry y Meghan Markle para sacar a la luz su nueva web, dado que, justo cuando La Firma anda menos sobrada de efectivos dadas las operaciones, enfermedades y convalecencias de Carlos III de Inglaterra y Kate Middleton, los duques de Sussex han decidido alejarse de su pasado royal.

En Sussex.com, como se llama la página, Harry y Meghan sí utilizan sus títulos reales y su escudo de armas, pero no hay rastro de estancia en Reino Unido ni aquel "sirviendo a la monarquía" que aparecía en su anterior web. Esto, de hecho, podría conllevar tanto el cierre de la web como acciones legales si es que hay enfrentamiento con Buckingham Palace, dado que en teoría estarían utilizando el título de Sussex con fines comerciales.

En la página, cuya primera imagen oficial es el matrimonio visiblemente contentos y aplaudiendo durante los pasados Juegos Invictus en Alemania, se especifica que ambos están "dando forma al futuro a través de sus negocios y la filantropía", haciendo mención a la Fundación Archewell, y a sus diferentes "patrocinios, empresas y organizaciones" que reciben el apoyo de la pareja, "ya sea de forma individual o en conjunto".

Ambos, además, cuentan con su propia sección para saber más sobre ellos. Ya extraña desde el principio que la del príncipe Harry, segundo hijo del actual monarca, no se haga referencia alguna a su pertenencia a la familia real. Al contrario, se centra en otros aspectos de su vida, como su pasado militar, donde estuvo diez años y sirivó en Afganistán, o como "autor del bestseller Spare", unas memorias que, definen, están "contadas con compasión, vulnerabilidad y una honestidad inquebrantable".

Además de hacer referencia a su lado filantrópico con los mencionados Invictus Games y otras causas que apoya, Harry es descrito como un "humanista, militar veterano y defensor de la salud mental y el medioambiente". Añade, antes de acabar, que "vive en California con su esposa Meghan y sus dos hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet".

Por su parte, Meghan Markle es descrita como "feminista y defensora de los derechos humanos y la igualdad de género", amén de su nombramiento como "una de las mujeres más influyentes del mundo". Detalla otros aspectos de su vida, como sus estudios en el extranjero, con estancias en Argentina, España, Ruanda o India, pero nada de su vida dentro de la realeza.

De las pocas veces que se menciona Reino Unido es para hablar de un libro que publicó para recaudar fondos y cuando se casó con el príncipe, "convirtiéndose en la duquesa de Sussex". La breve reseña biográfica sí menciona, en cambio, su blog de estilos de vida, The Tig, su firma invitada en la revista Vogue en julio de 2019, su trabajo como actriz en la serie Suits, su pódcast Archetypes o el hecho de ser "una autora superventas del The New York Times' por la publicación de su libro infantil The Bench".

Todo ello hace pensar que, más allá de que sea un paso claro en su distanciamiento con la familia real británica, los duques utilizarán esta plataforma para dar a conocer sus siguientes ideas y trabajos, si bien este rebranding de su marca personal pueda sentar mal a una monarquía que, quizá por el momento que están viviendo, le den menos importancia.