Así es Marta Guerras, la actriz que por primera vez ha posado en la alfombra roja con su pareja, Hugo Silva

Hace algo más de una semana, en la celebración de los premios Goya en Valadolid, muchos tenían puesto en sus apuestas y porras para los galardones que el de mejor actor de reparto recaería en Hugo Silva por su papel en Un amor, de Isabel Coixet. No era extraño pensar así: se trataba de uno de los favoritos, un proyecto que había gustado a la Academia y el reconocimiento a un intérprete que lleva más de veinte años dedicados a trabajar tanto en la televisión como en el cine, tanto comedia como drama, y consiguiendo por el camino un puñado de personajes icónicos y el cariño del gran público.

De hecho, parecía que el propio Hugo Silva también pensaba que podía ser su gran noche y que con su primera nominación llegase también su primer 'cabezón' a casa. Quizá por ello, y a pesar de que lleva años siendo uno de los actores que menos ha dado a conocer de su vida privada, con un hermetismo absoluto sobre cualquier intimidad, decidió asistir al evento y posar por primera vez posar en la alfombra roja con su pareja, la también actriz Marta Guerras.

Pero a Guerras no se la puede describir únicamente como 'la pareja de', pues su currículum dentro de la interpretación es envidiable para cualquiera que se dedique a este mundillo. Nacida en Madrid el 16 de junio de 1989, supo desde muy joven que quería dedicarse al oficio, por lo ingresó para formarse en la RESAD (la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid), donde acabaría licenciándose con matrícula de honor. A sus 34 años puede decir que ha cumplido su sueño de dedicarse a lo que más le gusta.

Marta Guerras disfruta, sobre todo, en el escenario. De ella destaca, de hecho, que cuenta además con formación en Comedia del Arte, en teatro gestual, en clown —habilidades de pantomima— e incluso acrobacia escénica. Asimismo, sabe tocar el piano y cantar, amén de que también habla inglés con fluidez. También ha entrado en el mundo de la dramaturgia y ha escrito y codirigido su propia obra —junto a Egoitz Sánchez—, El cuento del tomate frito, que forma parte del colectivo Doña Perfectita, que creó junto a Mónica Miranda y el citado Sánchez.

El primer papel importante de Marta en la televisión fue en 2010, en la serie Karabudjan, una comedia rodada un año antes que, casualmente, protagonizaban su actual pareja junto a Marta Nieto. Sin embargo, su carrera sobre las tablas había empezado algunos años antes, trabajando con los directores Pedro Sáez Almeida, Mariano Gracia y la pareja formada por Nini J. Dols y Yolanda Rino en producciones clásicas como Edipo Rey, Lisístrata o Asinaria en el Teatro romano de Mérida o el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Más tarde ha hecho, por ejemplo, un Don Juan Tenorio a las órdenes de Blanca Portillo.

Tras ello, comenzaron a llegarle los papeles para series como Bandolera, Servir y proteger, La pecera de Eva, UPA Next, Todo por el juego o, sobre todo, Amar es para siempre, donde encarnó el personaje de Gloria durante 38 episodios. Asimismo, ha grabado algunos anuncios para publicidad y ha participado en los videoclips Llegará de Antonio Orozco y She loves the jazz, de Jimmy Barnatán.

Además, también ha intervenido en El pueblo, Valeria, Cristo y Rey, donde dio vida a Norma Duval, o, como hoy en día hace, en 4 estrellas, donde interpreta a Paula Albalad. No se ha prodigado, sin embargo, en el cine, donde solo ha sido dirigida por Álex de la Iglesia en Mi gran noche y por Borja Crespo en Neuroworld.

Curiosamente, fue cuando hizo el papel de Juana en el episodio Tiempo de hechizos de la tercera temporada de El Ministerio del Tiempo, dedicado a la figura de Gustavo Adolfo Bécquer, cuando volvió a coincidir con Hugo Silva, que hacía de Pacino. Corría el año 2017 y ambos conectaron de tal manera que comenzaron una relación que ya va camino de los siete años.

Quizá de las razones por las que no habían comenzado antes era que, en 2009, cuando se conocieron, Silva estaba a punto de convertirse en padre soltero por partida doble, aunque no fue hasta 2013 que salió a la luz que Darío y Daniel, sus mellizos, ya estaban en su vida.

Aun así, ellos también son un ejemplo de cómo tanto Hugo como Marta persiguen un constante hermetismo para con su vida privada: los menores no aparecen en las redes y tampoco hay imágenes de ellos juntos, a excepción de que los dos comparten una fotografía en sus respectivas cuentas de Instagram con la perra del actor, que adoptó en 2021.

Ahora, quizá, después de su paso por la alfombra roja de los premios Goya se dejen ver algo más por las redes. Aun así, Guerras ha ido poco a poco utilizando cada vez más Instagram, donde tiene casi 7.500 seguidores, aunque es menos probable que vuelva a Twitter, el cual dejó de usar un año después de comenzar a salir con Silva, de quien ha dicho, en las únicas palabras que han concedido sobre su relación, que compartir profesión les "ayudaba mucho".