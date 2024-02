El Rubius y TheGrefg podrían haberse alineado para hacer competencia a Twitch con una nueva plataforma de directos

A pesar de que ambos residen en Andorra, la amistad entre TheGrefg y El Rubius no es una de las más fortalecidas en la comunidad de los creadores de contenido. Aun así, parece que podrían haber unido fuerzas para hacer frente a Twitch.

Así lo aseguran los rumores alentados por el youtuber Javier Oliveira, que asegura que están involucrados con Dowedoo, una nueva empresa que se define a sí misma como "el futuro del streaming".

Esta plataforma actualmente solo cuenta con una página web que alenta a los creadores a contactarlos para ser "uno de los primeros Dowers de la plataforma verde".

🔥 EXCLUSIVA CONFIRMADA 🔥



Tras nuestra noticia, Dowedoo ha activado su web. Logo y colores coinciden con lo que os dije, solo faltaría ver qué papel juegan Rubius y Grefg en esta nueva plataforma. https://t.co/6nPEvTsOU8 pic.twitter.com/m2nguRxxvy — Javi Oliveira (@javioliveira) February 10, 2024

Javi Oliveira ha confesado, eso sí, que desconoce si TheGrefg y ElRubius son fundadores de esta sociedad, que está registrada en Alicante, o si solo han sido contratados para promocionarla.

Como sea, es una unión que pocos se creen en redes sociales. Los creadores no se han mostrado del todo unidos en los últimos meses, sobre todo después del gran enfado de El Rubius con todos los amigos de TheGrefg por un torneo de Fortnite.

Además, el streamer de origen noruego también ha sido muy crítico con los Premios ESLAND en las últimas semanas, negándose a asistir a la ceremonia, aunque se celebra al lado de su casa.

Según Oliveira, todo puede formar parte de una estrategia para sorprender este próximo viernes 16 de febrero, anunciando el proyecto en sus propios premios, con la aparición inesperada de El Rubius.

Sea quien sea que esté detrás de Dowedoo, su presencia sí que ha llamado la atención, ya que se han definido a sí mismos como "plataforma verde", haciendo competencia directa con Kick, la empresa que lleva el último año intentando ganarse a todos los streamers para que abandonen Twitch.

De momento, el éxito de Kick no ha llegado muy lejos. A pesar de no tener baneos y dar libertad, muchos aseguran que no tiene una buena infraestructura y otros critican la presencia de las casas de apuestas detrás del proyecto.

Si es una empresa externa la encargada de llevar a cabo Dowedoo, es posible que TheGrefg y ElRubius hayan decidido formar parte de ella por separado, ya que no tienen actualmente ningún contrato de exclusividad con Twitch.