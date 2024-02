TheGrefg anuncia por sorpresa a Míster Jagger como uno de los artistas invitados de los ESLAND: "No sé lo que va a hacer"

La tercera edición de los Premios ESLAND, el evento creado por TheGrefg para galardonar a los creadores de contenido, tendrá lugar este próximo viernes 16 de febrero y promete estar llena de sorpresas. Entre ellas, la actuación musical de Míster Jagger.

Así lo ha anunciado el streamer murciano en uno de sus últimos directos. Tras anunciar a todos los artistas invitados para amenizar la gala, ha sorprendido con un surrealista as en la manga.

Al mago Inmagic, el grupo de baile Light Balance y los raperos Chuti y Gazir, se ha unido el youtuber madrileño, conocido por hacer perfomances de los más originales en sus directos.

Según ha revelado, la propuesta vino directamente de Míster Jagger, aunque TheGrefg ya había pensado en él para actuar sobre el escenario. No obstante, ahora "no sabe qué va a hacer".

"Desde la organización no queremos saber que va a hacer, queremos que nos sorprenda", ha anunciado muy contento: "Tendrá unos minutos de actuación como el resto de cantantes, pero no me puedo ni imaginar que va a hacer".

Jagger tiene la costumbre de llamar la atención a todos los premios a los que acude. En la primera edición de los ESLAND, estaba nominado él solo a Mejor Jagger del año y subió a coger el premio con una pelota en la boca que le impedía hablar con normalidad.

En 2023, acudió a los premios Ídolo de Dulceida con una prótesis en la que fingía que le habían operado la cara, un chaleco y un nuevo estilo de pelo con el que costó reconocerle.

Por eso, se puede esperar cualquier cosa del espectáculo de Míster Jagger este próximo viernes. A pesar no estar nominado, el youtuber ya se ha asegurado brillar en el evento.