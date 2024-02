El misterio de la mantarraya que está embarazada sin un macho en su acuario: los veterinarios tienen una increíble teoría

Los biólogos y veterinarios del Aquarium & Shark Lab en Hendersonville, Carolina del Norte (EE UU), aún no dan crédito a lo que le ha ocurrido a Charlotte, una mantarraya hembra, que se ha quedado embarazada. Esto no sería noticia de no ser por un detalle: en el acuario donde vive no hay ningún macho de su especie.

El personal especializado del centro notó una hinchazón en Charlotte el pasado mes de septiembre y pensó que podría ser cáncer. Después de realizar ecografías a la mantarraya, el equipo se dio cuenta de que en realidad, estaba embarazada de varias crías.

"Hemos estado haciendo ecografías a nuestra raya, Charlotte, desde septiembre, cuando empezó a hincharse. Documentamos múltiples 'crecimientos' internamente e inicialmente pensamos que tenía cáncer", dijo miembro del personal, el 1 de febrero, al Daily Mail.

El doctor Rob Jones, el veterinario del acuario, identificó los crecimientos como huevos, pero el equipo se quedó muy confuso, porque no hay mantarrayas macho en el acuario.

Por lo tanto, hay dos posibles explicaciones para la misteriosa impregnación de Charlotte: la primera de las cuales es un proceso conocido como partenogénesis.

Se produce cuando los óvulos se desarrollan por sí solos sin fertilización y crean un clon de la madre. Según el doctor Jones, ha habido muy pocos casos de partenogénesis en rayas.

La otra teoría es descabellada, pero es la que más visos tiene de ser real: el personal cree que la hembra de la mantarraya podría haber sido preñada por uno de los tiburones macho de un año que colocaron en su tanque a mediados de julio.

"A mediados de julio de 2023, trasladamos dos machos de pintarrojas (una especie de tiburón) de manchas blancas de un año a ese tanque. No pudimos encontrar nada definitivo sobre su tasa de maduración, por lo que no pensamos que habría ningún problema", dijo un portavoz del acuario.

"Comenzamos a notar marcas de mordeduras en Charlotte, pero vimos que otros peces la mordisqueaban, así que movimos los peces, pero las mordeduras continuaron", dijo.

Las marcas de mordeduras son un indicador del apareamiento en los tiburones porque se sabe que los peces grandes muerden durante el proceso, explicó otro empleado, y agregó que Charlotte tenía varias mordeduras en los bordes de las aletas.

Se realizarán pruebas de ADN a los pececillos una vez que nazcan y el personal del acuario podrá determinar si son una raza mixta o clones de su madre.

Mantarrayas y tiburones pertenecen a la misma familia de peces: los elasmobranquios. El esqueleto de estos peces está formado por cartílago y el cuerpo se halla recubierto de dentículos dérmicos que le dan un tacto muy áspero