Tu horóscopo diario: sábado 10 de febrero de 2024

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 10 de febrero de 2024. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Este día, y en fin de semana en general, va a comenzar para ti de una forma agradable, y será especialmente favorable para los asuntos del corazón: amor, amistad, familia, hijos; y asimismo para iniciar una relación o, simplemente, disfrutar de un día agradable con los amigos más íntimos. Si debes trabajar todo irá bien.

Tauro

La llegada del fin de semana no será todo lo agradable que deseabas o esperabas, al menos este día de hoy. Te van a agobiar algunas inquietudes o preocupaciones relacionadas con el trabajo, pero a las que también se sumarán otras procedentes de la familia y el entorno doméstico, aunque todo se acabará solucionando.

Géminis

Este será un día favorable, o bien dispuesto, en relación con tus asuntos mundanos, materiales o sociales, mientras que más inestable y desasosegado desde el punto de vista emocional. Hay riesgo de tensiones o algunos desencuentros con tu pareja o familiares más cercanos. Realidad y deseos irán por distintos caminos.

Cáncer

La Luna Nueva te va a afectar mucho desde el punto de vista emocional, estimulando sobre todo las emociones negativas y los bajones, especialmente en la primera mitad del día. No obstante, esta situación cambiará favorablemente a lo largo de la tarde gracias a experiencias agradables e inesperadas en tu vida sentimental.

Leo

Hoy debes estar preparado porque aún estamos bajo los efectos de la Luna nueva y hoy todo saldrá de una forma muy distinta a como tú deseabas o tenías previsto. En realidad no se trata de un mal día, pero surgirán muchas cosas inesperadas a las que, te guste o no, vas a tener que darles prioridad. Ten cuidado con accidentes.

Virgo

No estás ante un mal día, más bien al contrario. Sin embargo, aunque no lo mostrarás por fuera, no podrás evitar sentir una gran tristeza o nostalgia por motivos emocionales o sentimentales, tanto si es por desengaños vividos recientemente como si se debe a tristes recuerdos del pasado, especialmente a lo largo de la tarde.

Libra

La llegada del fin de semana no te facilitará demasiado el poder relajarte, ya que te sentirás agobiado por las preocupaciones y los problemas procedentes tanto de estos días pasados como también los que se añadirán este mismo día. Sin embargo, todo se solucionará al final, debes tomarte todo con más calma. Nada malo pasa.

Escorpio

Aún estamos bajo los efectos perturbadores de la Luna Nueva, por eso hoy vas a sentir un gran deseo de descansar, relajarte, desconectar de los problemas y dedicar tu tiempo a cosas agradables. Sin embargo, eso no va a ser posible porque este será un día con muchos imprevistos fastidiosos a los que vas a tener que hacer frente.

Sagitario

Hoy vas a tener un día afortunado, en mayor o menor medida, especialmente en lo que se refiere a asuntos de tipo material o relacionados con el dinero. Te esperan buenas noticias, o incluso alguna sorpresa agradable, o tal vez la solución de algunos bloqueos o problemas relacionados con algún dinero que tendrías que recibir.

Capricornio

Un tránsito favorable del Sol va a hacer que tengas un día especialmente agradable y en el que podrías llegarte una sorpresa que te hará especialmente feliz, relacionada con tu familia o tus seres más queridos. Vas a recoger el fruto de algo por lo que habías luchado con gran intensidad y durante tiempo. Día favorable para viajar.

Acuario

Va a ser un día especialmente favorable para cultivar todo tipo de relaciones y contactos, también para hacer nuevos amigos o llevar a cabo todo tipo de actividades en grupo. No obstante, no podrá ser todo lo agradable que desearías porque van a surgir muchos imprevistos sobre la marcha, especialmente hacia la primera mitad del día.

Piscis

La llegada de la Luna a este signo va a hacer que saques tu lado más sensible y soñador, incluso también tu lado más humano y bondadoso. Afortunadamente, tendrás un día agradable y recibirás afecto de tus seres más queridos, pero hoy van a ser los sentimientos quienes dirijan tus acciones más importantes. Favorece la vida íntima.