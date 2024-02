Esto es lo que cobra Bad Gyal por sus conciertos: ¿a cuánto asciende su caché?

Bad Gyal es una de las artistas de moda. La reina de la música urbana en España está en plena gira por su álbum La joia y, aunque empezó como una cantante underground, la catalana ha saltado al primer plano de la música.

La artista de trap saltó a la fama hace unos años con Fiebre, una de sus canciones más famosas, y poco a poco ha ido teniendo canciones cada vez más comerciales.

Un caché exigente en la música urbana

Tanto es así que Bad Gyal, después de algunos años de carrera, ya cuenta con una posición en la industria de la música urbana por la que su caché es exigente.

Según publicó El plural en 2023, la artista catalana pediría por contrato musical, es decir, por actuar en algún evento o festival, un total de 90.000 euros.

A esta cifra, que marcaría el caché de Bad Gyal, se añadiría otros aspectos, como los gastos por alojamiento y dietas, y tampoco incluiría la sonorización del evento.

Esta abultada cantidad de dinero la pagarían las organizaciones que la contratan con frecuencia si nos fijamos en los numerosos conciertos que concede la cantante de música urbana.

Bad Gyal no controla su propio dinero

Recientemente, la catalana hablaba del dinero del que dispone. Concretamente lo hizo en La Resistencia, aunque no dio cifras exactas: "Ahora mismo no sé qué tengo. No sé qué tengo, de verdad, sé que todo está muy bien. Sé que todo está muy bien porque no me preocupo, mi gestor y mi madre lo controlan", aseguraba la cantante a David Broncano.