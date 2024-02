Estas son las vías pecuarias de Madrid, los caminos por los que agricultores y ganaderos podrían acceder a la capital en sus protestas

Las protestas de los agricultores continúan recorriendo las principales vías y carreteras de España por quinto día consecutivo, y lejos de parecer ir a menos, todo hace indicar que el fin de semana seguirá la línea de los últimos días.

El objetivo de las protestas es alcanzar las delegaciones de Gobierno de las distintas capitales de provincia, así como entrar y cortar las calles de ciudades como Barcelona (donde ya llegaron las 'tractoradas' el miércoles) o de Madrid.

A la capital están convocados los agricultores a entrar este sábado 10 de febrero, cuando la Plataforma 6F ha llamado a protestar por las calles madrileñas e intentar llegar hasta la sede del PSOE, en la calle Ferraz. Será una jornada intensa en la capital, si bien el Ministro de Transportes ya advirtió que, en el caso de que las protestas "bloqueen el país, las Fuerzas del Orden tienen que actuar".

De hecho, una posibilidad que cada vez suena con más fuerza en los círculos de agricultores y ganaderos en redes sociales es entrar a Madrid con su ganado a través de las vías pecuarias de la Comunidad que bordean la capital.

Varias vías pecuarias transcurren por Madrid

Según explica la Comunidad de Madrid, las vías pecuarias (caminos milenarios por los que transcurría la actividad ganadera en la Edad Media) de la región se dividen según la anchura de la vía en coladas, veredas, cordeles y cañadas, las principales y de mayor tamaño. Las Cañadas Reales de Madrid son cuatro: Segoviana, Leonesa Oriental, Real Soriana Oriental y Galiana. Esta última trascurre por el este de la capital, en territorio de los municipios de Coslada, Rivas Vaciamadrid y de la propia ciudad de Madrid.

Muchas de estas vías pecuarias transcurren por la capital: el Cordel del Arroyo Abroñigal, por ejemplo, transcurre por la M-30 entre los distritos de Vallecas, Retiro y Moratalaz, llegando hasta Ventas. Otra de las vías, una cañada, recorre Tetúan y Plaza de Castilla hasta llegar a Canillas. Otras recorren distritos como Vicálvaro o Canillejas.

Vías pecuarias de Madrid. En marrón, el transcurso de las vías por la capital. Comunidad de Madrid

Las vías pecuarias de Madrid suman 4.104 kilómetros de longitud y más de 13.000 hectáreas de superficie. Son bienes de dominio público, y por lo tanto, inalienables (no se pueden vender), imprescriptibles (no prescriben con el paso del tiempo) e inembargables (no pueden ser embargados), según explica la Comunidad de Madrid.

¿Qué dice la Ley de Vías Pecuarias sobre su uso?

Las comunidades autónomas son las encargadas de gestionar las vías pecuarias, así como de delimitarlas y señalizarlas. Su finalidad, según la Ley de Vías Pecuarias (aprobada en 1994) es el "tránsito ganadero y otros usos rurales, e inspirándose en el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente".

Las regiones tienen, entre sus responsabilidades, "garantizar el uso público de las mismas tanto cuando sirvan para facilitar el tránsito ganadero como cuando se adscriban a otros usos compatibles o complementarios". Salvo casos expecionales, no se podrá circular por la vía con vehículos motorizados. Todo uso que se haga de las vías pecuarias debe ser compatible con el tránsito ganadero.