Lluís Llach deja el Consell per la República por no sentirse cómodo con las negociaciones de Puigdemont y el PSOE

El cantante, exdiputado y activista independentista, Lluís Llach, ha anunciado que dimitió del gobierno del Consell per la República en diciembre. Según ha explicado, ha tomado la decisión tras no sentirse cómodo con el papel de Carles Puigdemont como líder del Consell y a la vez como negociador de Junts con el PSOE, ya que le genera "dudas e incomodidad". No obstante, ha pedido al expresidente acabar su trabajo en el gobierno, "por encima de Junts, si hace falta".

En una entrevista a Vilaweb, a pesar de confesar que su dimisión ha sido por no sentirse a gusto con Puigdemont, ha recalcado que confía en él, por lo que no quiere que su decisión se vea como un "ataque".

Por otro lado, ha explicado que se ve contrario a la lista electoral en el Parlament que preparan desde la ANC. El exdiputado, de hecho, forma parte de los firmantes de un manifiesto que rechaza esta estrategia y que ya se presentó la semana pasada.

El independentista ha mostrado un gran aprecio por la Asamblea y ha recalcado que no quiere que se convierta en un anexo de una "futura opción política".

Aun así, no ha rechazado la posibilidad de que aparezca una cuarta lista electoral independentista (más allá de ERC, Juntos y la CUP), pero no comparte la idea de que nazca de la ANC. "Me parece que, pase lo que pase en las urnas, la lista cívica pondría en peligro a la Asamblea por todos los lados. Sería un gran error", ha afirmado.