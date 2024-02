Dani Fernández habla de su pasado en Auryn: "No era de los que más fuerza tenía en la banda"

Dani Fernández ha pasado por Animales Humanos, el pódcast de Ibai Vegan, para hablar de su último disco y ha acabado sincerándose sin censura sobre su pasado en Auryn.

El ahora solista ha tenido una larga carrera musical antes de poder defender su proyecto por todo lo alto. Primero, participó en 2006 en EuroJunior con una actuación que, según ha confesado, no es capaz de ver hoy en día.

A pesar de que era muy pequeño, ha recordado muy enfadado la poca ayuda que recibió para poder adaptarse vocalmente al tema. Por eso, el día de la actuación tuvo graves fallos de desafinación que aún lamenta.

Con 18 años, entró de lleno en Auryn, una banda de cinco chicos que, como se ha sabido ahora, no estaba tan unida como querían aparentar. Entre la lucha de poderes y el éxito, Dani ha recordado sentirse "el más pequeño" de todos.

"Yo era un monigote que seguía la corriente", ha criticado: "No era de los que más fuerza tenía en la banda, pero tampoco se me daba porque no cantaba en inglés".

Dani ha señalado que como no dominaba el idioma y no tenía "acento", recibía menos protagonismo en las estrofas o en los estribillos. "Cuando me quejaba me decían que no era culpa suya que yo no supiera inglés", ha asegurado.

Por eso, la decisión de la disolución del grupo le sorprendió. A pesar de que no le gustaba la música que publicaban, estaba tan asustado de no dedicarse a su pasión que "tragaba con todo".

Ha repetido una y otra vez que pensaban que "eran dioses" que tenían todo bajo control, cuando en realidad estaban siendo engañados. Por eso, cuando los números empiezan a bajar, se da cuenta de que otros ya habían pensado como iba a ser su futuro. "Yo no me había dado cuenta, estaba en mi mundo", se ha lamentado.

Por suerte, parte de sus fans les siguieron y, tras mucha terapia, volvió a empezar poco a poco con su guitarra tocando en sitios pequeños. Ahora, se centra en comportarse como una auténtica banda junto con los músicos que le acompañan a todos los conciertos.

"Parece que estoy yendo a terapia", ha bromeado con el presentador, después de abrirse de algunas de las cosas que más le molestaron de esa época. No obstante, asegura que el resto de recuerdos, "el 80%", son positivos para él.