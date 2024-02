Un 'tiktoker' de 18 años explica por qué fuma puros y le llueven las críticas: "Se nos está yendo de las manos"

En un mundo hiperconectado, todo el mundo puede encontrar un espacio en el que hablar y ser escuchado. Especialmente gracias a los pódcast, cualquier persona puede dar su opinión, y, de la misma manera, recibir críticas por ello.

Ejemplo de ello ha sido el discurso de un joven de 18 años que dedica sus redes sociales a enseñar a otras personas a invertir y hacer "trading". El chico, llamado Demonfx_ en TikTok, busca con sus vídeos crear más inversores "de éxito", aunque el motivo por el que se ha hecho viral poco tiene que ver con esto.

Como así ha explicado en otras publicaciones, el joven dejó los estudios para comercializar con activos financieros. Pero, lo más llamativo no es que intente convencer a otras personas de seguir sus pasos, sino que ha explicado cuál es su mayor herramienta: los puros Habanos.

Según ha asegurado, no es solo por el mero hecho de fumar, sino por todo lo que le rodea: "Normalmente, las mejores charlas que he tenido han sido con conocidos o amigos con los que he estado fumando un puro".

De este modo, cuando conversa con otra persona mientras fuma, sus palabras ganan valor aparentemente. "Cuando te fumas un puro sabes que es para una conversación larga en la cual solamente estás tú, el puro y tu acompañante. Y si es una persona de valor, hazme caso, no te vas a arrepentir", ha explicado.

Al escuchar sus palabras, no han sido pocos los que se han reído de él. Convirtiéndose en uno de sus vídeos más vistos, superando con creces el resto de su contenido, la mayoría de las personas que han visto la publicación no han podido resistirse a comentar.

"Ni Marvel se monta estas películas", "¿pero este que dice?", o "estoy flipando" son algunos de los comentarios más repetidos. Y es que, como muchos han asegurado, "se nos está yendo de la mano los pódcast" y se mofan tan de cómo cualquier persona puede decir "tonterías" con un micrófono. "Estoy dando volteretas", han escrito entre risas.