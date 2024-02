La entrañable felicitación de Santiago Segura a su hija Calma en su 16 cumpleaños

Santiago Segura vive un momento dulce en su profesión después del éxito de la saga de comedia familiar Padre no hay más que uno. Un proyecto para el que el cineasta ha contado con sus dos hijas pequeñas, Calma y Sirena, que han debutado como actrices interpretando a Carlota y Paula en las películas.

Más allá del ámbito profesional, Segura ha aprovechado sus redes sociales este martes para felicitar a su primogénita, Calma, que cumple 16 años y a la que ha dedicado unas entrañables palabras.

“No me podía imaginar que tendría una hija tan maravillosa. No podía tampoco imaginar que esa niña que tan feliz me hacía cumpliría 16 años. Quiero seguir disfrutando de mi hija cada día sin imaginar todas las cosas maravillosas que están por venir. Dejaré que la vida me sorprenda (pero un poquito más despacio si puede ser, por favor). @calmasegura, ¡muy feliz cumpleaños! ¡Te adoro!”, ha escrito el cineasta en su cuenta de Instagram.

Precisamente, sus hijas Calma y Sirena fueron determinantes para que Segura decidiese dejar a un lado la histórica saga de Torrente para centrarse en proyectos que pudiesen consumir los más pequeños. Así se adentró en Padre no hay más que uno, que además aprovechó para inculcar su amor por el cine a sus hijas.

Calma y Sirena, esta última de 11 años, son fruto del matrimonio del director con María Amaro, con quien lleva 25 años compartiendo su vida. Segura la conoció en 1998, durante el rodaje de Torrente, el brazo tonto de la ley, cuando ella tenía 19 años y trabajaba como maquilladora y peluquera en la película.