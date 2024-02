Danna Ponce y Xavi Cortés, en su peor momento: "La relación está muerta"

Danna Ponce y Xavi Cortés atraviesan una grave crisis en su relación. Así lo ha contado la exconcursante de Pesadilla en el paraíso, que se ha sincerado con sus seguidores para explicar qué les está pasando como pareja.

Ambos están pasando por un momento de mucho estrés que les está afectando como pareja, algo que les ha hecho tomar una decisión. Ha sido, sobre todo, a raíz del nacimiento, hace tres meses, de su hijo Máximo. Desde entonces, Danna Ponce y Xavi Cortés no encuentran tiempo de calidad para ellos.

Tras abordarlo en una conversación en la que no faltaron lágrimas, se han dado cuenta de que no pueden seguir. "Mi relación de pareja está muerta", ha admitido la influencer, asegurando que no tienen vida íntima.

"Es duro darse cuenta", ha confesado. Eso sí, esto les ha servido para detectar esos "códigos rojos" dentro de su relación y qué remedios tienen que poner para que salgan airosos como pareja de estos duros momentos.

"Necesito que, aunque sea un ratito, te quedes con Máximo, y nosotros nos podamos ir al cine y luego a cenar. Salir de la casa ese rato sin estar pendientes de nada", son las palabras que le dedica Danna a su madre.