Jessica Goicoechea, obligada a aclarar el inicio de su relación con Marc Bartra: "Jamás me involucraría en medio de un matrimonio"

Jessica Goicoechea y Marc Bartra siguen viviendo un amor que va viento en popa. De ello hicieron gala hace unos días, cuando la modelo le quiso arrebatar una sonrisa con una bonita felicitación de cumpleaños.

Jessica publicó en su Instagram una fotografía en la que aparece con el jugador en lo que parece la terraza de un restaurante, muy sonrientes. "Felicidades al amor de mi vida", escribía la joven en el post. Sin duda, toda una declaración de intenciones del buen momento que atraviesan.

"Te amo mi vida. Gracias por ser como eres, y por todas las cosas buenas que me aportas día tras día. Qué suerte la mía", escribía Marc en sus redes sociales respondiendo a su Jessica.

Sin embargo, pese a este estado de felicidad que vive la pareja, esta no está libres de rumores y especulaciones. Y más tras las últimas declaraciones de la modelo cuando fue preguntada recientemente cuándo empezó su relación. "Tampoco sé desde cuándo lo puedo empezar a contar porque claro, desde que nos conocimos… Nos conocimos, pero no empezamos nada serio hasta después de un tiempo. Entonces no sé. No se trata de una fecha totalmente fija. Hubo bastante atracción desde el principio (…). Me gusta contar que nos conocimos en un concierto", explicaba Jessica.

Unas palabras que desataron las especulaciones que dicen que el futbolista podría haber empezado su historia con la modelo cuando aún era pareja de Melissa Jiménez, su exmujer y madre de sus tres hijos.

Por eso, Goicoechea se ha visto obligada a emitir un comunicado con el que pretende zanjar cualquier tipo de rumor respecto al inicio de su relación con Bartra. "No me gusta tener que dar explicaciones de más, pero dadas las últimas noticias en prensa, me veo en la obligación de aclarar varios puntos. Mi relación con mi actual pareja se inició cuando los dos estábamos solteros. Y libre de conocernos. Jamás de los jamases me involucraría en medio de un matrimonio y menos habiendo hijos de por medio", ha dicho rotunda.

"Me parece una falta de respecto (no solo a mí, porque un salseo de mi persona me crea indiferencia a estas alturas) que se especule de algo así haciendo niños de por medio (solo por no mencionar una fecha exacta)", ha continuado la modelo.

"Para ser todavía más exacta: un año y seis meses que nos conocimos. Un año desde que se formalizó. Espero que quede aclarado y me parece nefasto que medios que deberían informar, se dediquen a especular y mentir para tener más clicks y views”, ha sentenciado.